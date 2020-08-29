Lemina Seri'nin önünü açtı

Orta saha takviyesini hâlâ gerçekleştiremeyen Galatasaray'da Fatih Terim kiralık sözleşmeleri biten Mario Lemina-Jean Michael Seri ikilisinin takımda kalmasını istemişti. Southampton ile masaya oturan Galatasaray, İngilizler 7 milyon Euro bonserviste ısrar edince Lemina defterini kapadı. Ancak Lemina sayesinde Seri için Galatasaray'ın önü açıldı. İşte detaylar...



LEMİNA G.SARAY'A VEDA ETTİ

Orta saha oyuncusu arayan Fulham'ın Lemina ile büyük ölçüde anlaştığı ortaya çıktı. İstanbul'dan ayrılıp İngiltere'ye dönen Gabonlu yıldız, sarı-kırmızılı taraftarlara veda etti ve "Galatasaray'daki takım arkadaşlarıma başarılar diliyorum" mesajını yazdı. Lemina'yı kadrosuna katmaya hazırlanan Fulham'da oynamak istemeyen Seri için sarıkırmızılılar pazarlıklarını sürdürüyor.



AYRILAN BÜTÇE 3.5 MİLYON EURO

Fildişili orta saha oyuncusu, Fransa'dan gelen tekliflere rağmen tercihini Galatasaray'dan yana kullandı. Seri ile tekrar anlaşan sarı-kırmızılılar, Fulham'ı 1 yıl daha kiralama konusunda ikna etmeye çalışıyor. Geçen sezonki toplam maliyeti (1.5 milyon Euro kiralama bedeli+ 2.8 milyon Euro yıllık ücret) 4.3 milyon Euro'yu bulan Seri için bu kez 3.5 milyon Euro'luk bütçe ayrıldı.



BİR GÖRÜŞ: BÜLENT TİMURLENK

Bir yerde yanlışlık var!

GALATASARAY 1.5 sene önce de santrfor transferinde Modeste'de takılı kalıp son dakikada ağır fatura ödeyip Diagne'yi almıştı. Seri ve Lemina kiralıktı. Bonservisini alacak paranız yok ise kulüplerinden tekrar kiralamalarını beklemek yerine bakacağınız onlarca orta saha var halbuki. Transfer ekim başında bitiyor. Bir Avrupa kulübü kadrosunda düşünmediği oyuncuyu eğer çok genç değilse önce satmayı ister. Ancak son dakikada kiralık olarak elden çıkartır. Lig 11 Eylül'de başlıyor. Galatasaray, Fenerbahçe derbisi sonrası Seri'yi getirecekse bir yerde yanlış var demektir.



'MAÇLAR SEYİRCİLİ BAŞLASIN'

TFF'NİN ekim ayında maçların yüzde 30 seyircili oynanmasının hedeflendiğini açıklaması sonrası Galatasaray'dan yeni bir çıkış geldi. Başkan Mustafa Cengiz, "Federasyondan ligin birinci maçtan itibaren seyircili oynanmasını talep ettik. Ayrıca localar açılacak, taraftarımızın hücum etmesini ve bize destek vermesini istiyoruz" dedi. Cengiz, orta saha transferi hakkında ise "Taraftar bekliyor, en kısa sürede halledeceğiz" yorumunu yaptı.