Galatasaray Ümraniyespor CANLI İZLE LİNKİ! Galatasaray Ümraniyespor hazırlık maçı hangi kanalda ve nasıl izlenir?

Galatasaray Ümraniyespor CANLI İZLE LİNKİ! Sezona iddialı bir giriş yapmak isteyen Galatasaray ikinci hazırlık maçında Ümraniyespor ile karşı karşıya geliyor. İlk hazırlık maçını İstanbulspor ile gerçekleştiren Galatasaray, oynanacak olan UEFA Avrupa Ligi ön elemesine hazır bir şekilde çıkmak istiyor. Peki, Galatasaray Ümraniyespor maçı hangi kanalda, şifresiz mi, nereden izlenir? İşte Galatasaray Ümraniyespor CANLI İZLE seçeneği ve canlı yayın linki
Galatasaray, yeni sezon öncesi ikinci hazırlık maçında TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor ile karşılaşacak. Galatasaray Ümraniyespor maçı 31 Ağustos Pazartesi günü saat 16.00'da başlayacak. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanacak karşılaşmanın herhangi bir yayıncısı bulunmuyor.
GOL: Dakika 6 - Falcao
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Neftçi PFK ile karşı karşıya gelecek.
Azerbaycan'da 17 Eylül Perşembe günü oynanacak olan mücadele tek maç usulü olup kazanan takım üçüncü ön eleme turuna kalacak.
Azerbaycan Premier Ligi'nde geçtiğimiz sezonu, Karabağ Ağdam'ın ardından ikinci sırada bitiren başkent ekibi, 2020-2021 Sezonu UEFA Avrupa Ligi'ne birinci ön eleme turundan katılma hakkı kazandı.