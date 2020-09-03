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'ye geri döndü

sezonunda adından oldukça söz ettiren , genç futbolcu 'u kadrosuna katmıştı. Sarı-lacilvertliler 18 yaşındaki forvet oyuncusunu gelişimi için Belediyespor'a kiralamayı planlıyordu. Kırşehir'e transfer görüşmesi için giden Barış Sungur, sözleşme detaylarında değişikliğe gidilmesi nedeniyle sözleşme imzalamadı ve Fenerbahçe'ye geri döndü.

İHA
Giriş Tarihi: 3.9.2020 17:46 Son Güncelleme: 3.9.2020 17:49 ABONE OL
Barış Sungur Fenerbahçe'ye geri döndü

Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı ve gelişimi için Kırşehir Belediyespor'a kiralık olarak verilmesi gündeme gelen Barış Sungur, Kırşehir Belediyespor'un sözleşme şartlarında değişiklik yapma talebi nedeniyle sarı-lacivertlilere geri döndü.

Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı ve 5 yıllık sözleşme imzaladığı Barış Sungur, kiralık olarak Kırşehir Belediyespor'a gitmek için görüşme yaptı. Sözleşme imzalamak için Kırşehir'e giden Barış, kulübün sözleşme şartlarında değişiklik yapma talebinde bulunması nedeniyle transferden vazgeçti.

GENÇ FUTBOLCUYA BİR ÇOK TEKLİF VAR

Kırşehir Belediyespor'a önerilen sözleşmede 'Ligin ilk yarısındaki karşılaşmaların en az 10 tanesinde sahaya ilk 11'de çıkar. Aksi halde Fenerbahçe'ye geri döner' maddesi bulunuyordu. Kırşehir kulübü ise bu maddeyle ilgili olarak 'Fenerbahçe 4 gün içinde lisans çıkaramaz ise bu madde iptal olur' dedi. Barış Sungur'un temsilcileri bunu kabul etmedi. Genç oyuncuya şu anda 2. Lig ve 3. Lig'den birçok kulüp teklifte bulunuyor.

18 yaşındaki forvet oyuncusu bu sezon 1928 Bucaspor'dan Fenerbahçe'ye gelmişti.

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Barış Sungur Fenerbahçe'ye geri döndü
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