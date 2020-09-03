Türkiye Macaristan maçı hangi kanalda saat kaçta başlıyor? Türkiye milli maçı şifresiz kanalda mı?

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsten en çok etkilenen branşlardan biri de futbol oldu. Pandemi nedeniyle EURO 2020 turnuvası gelecek seneye ertelendi. UEFA'nın Uluslar Ligi organizasyonu bu akşam başlıyor. Millilerimiz Sivas'ta Macaristan'ı konuk edecek. Futbolseverler Türkiye Macaristan maçı hangi kanalda, saat kaçta sorularının cevabını araştırıyor. Şenol Güneş'in genç oyunculara görev vereceğini açıklamasından sonra gözler Mert Müldür, Orkun Kökçü ve Ahmed Kutucu gibi isimlere çevrildi.
Türkiye ile Macaristan arasında oynanacak UEFA Uluslar Ligi grup karşılaşması bu akşam saat 21:45'te başlayacak. Bu mücadele TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Ayrıca sabah.com.tr üzerinden de mücadelenin canlı takibini yapabilirsiniz.
İŞTE İKİ TAKIMIN MUHTEMEL ON BİRLERİ
TÜRKİYE
MERT GÜNOK, MERT MÜLDÜR, OZAN KABAK, MERİH DEMİRAL, UMUT MERAŞ, OKAY YOKUŞLU, İRFAN CAN KAHVECİ, MERT HAKAN YANDAŞ, CENGİZ ÜNDER, EMRE KILINÇ, ENES ÜNAL
MACARİSTAN
GULACSİ, FİOLA, ADAM LANG, ORBAN, HANGYA, NAGY, SZOBOZSLAİ, SALLAİ, SİMON, SCHAFER, SZALAİ
Millilerimiz UEFA Uluslar Ligi B Ligi 4. grupta yer alıyor. Millilerimizin grubunda Macaristan, Sırbistan ve Rusya var.
BUGÜN UEFA ULUSLAR LİGİ'NDE BU AKŞAM OYNANACAK DİĞER MAÇLARIN PROGRAMI
ALMANYA - İSPANYA
LETONYA - ANDORRA
FAROE ADALARI - MALTA
BULGARİSTAN - İRLANDA
RUSYA - SIRBİSTAN
FİNLANDİYE - GALLER
MOLDOVA - KOSOVA
UKRAYNA - İSVİÇRE
YARIN (4 EYLÜL)
LİTVANYA - KAZAKİSTAN
NORVEÇ - AVUSTURYA
İTALYA - BOSNA HERSEK
İSKOÇYA - İSRAİL
SLOVAKYA - ÇEKYA
BELARUS - ARNAVUTLUK
ROMANYA - KUZEY İRLANDA
HOLLANDA - POLONYA