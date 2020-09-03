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saat kaçta başlıyor? milli maçı şifresiz kanalda mı?

Geçtiğimiz yaz aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çeken A milli futbol takımımız UEFA Uluslar Ligi'nde de başarı hedefliyor. saat kaçta başlıyor? A milli takımın teknik direktörü Şenol Güneş, dün yaptığı açıklamada turnuvaya iyi başlamak istediklerini vurgularken Milan formasıyla kariyerinin en iyi sezonlarından birini geçiren Hakan Çalhanoğlu için övgü dolu ifadeler kullanmıştı. Mert Müldür, Orkun Kökçü ve Mert Hakan Yandaş gibi isimler ilk kez aday kadroya çağrıldı. milli maçı şifresiz kanalda mı yayınlanacak? İşte iki takım hakkındaki son bilgiler ve muhtemel ilk 11'ler...

Giriş Tarihi: 3.9.2020 10:35 Son Güncelleme: 3.9.2020 10:42 ABONE OL
Türkiye Macaristan maçı hangi kanalda saat kaçta başlıyor? Türkiye milli maçı şifresiz kanalda mı?

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsten en çok etkilenen branşlardan biri de futbol oldu. Pandemi nedeniyle EURO 2020 turnuvası gelecek seneye ertelendi. UEFA'nın Uluslar Ligi organizasyonu bu akşam başlıyor. Millilerimiz Sivas'ta 'ı konuk edecek. Futbolseverler , saat kaçta sorularının cevabını araştırıyor. Şenol Güneş'in genç oyunculara görev vereceğini açıklamasından sonra gözler Mert Müldür, Orkun Kökçü ve Ahmed Kutucu gibi isimlere çevrildi.

TÜRKİYE MACARİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA BAŞLIYOR? MAÇ ŞİFRESİZ Mİ?

Türkiye Macaristan maçı hangi kanalda saat kaçta başlıyor? Türkiye milli maçı şifresiz kanalda mı?

ile arasında oynanacak UEFA Uluslar Ligi grup karşılaşması bu akşam saat 21:45'te başlayacak. Bu mücadele TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Ayrıca sabah.com.tr üzerinden de mücadelenin canlı takibini yapabilirsiniz.

İŞTE İKİ TAKIMIN MUHTEMEL ON BİRLERİ

TÜRKİYE

MERT GÜNOK, MERT MÜLDÜR, OZAN KABAK, MERİH DEMİRAL, UMUT MERAŞ, OKAY YOKUŞLU, İRFAN CAN KAHVECİ, MERT HAKAN YANDAŞ, CENGİZ ÜNDER, EMRE KILINÇ, ENES ÜNAL

MACARİSTAN

GULACSİ, FİOLA, ADAM LANG, ORBAN, HANGYA, NAGY, SZOBOZSLAİ, SALLAİ, SİMON, SCHAFER, SZALAİ

Türkiye Macaristan maçı hangi kanalda saat kaçta başlıyor? Türkiye milli maçı şifresiz kanalda mı?

Millilerimiz UEFA Uluslar Ligi B Ligi 4. grupta yer alıyor. Millilerimizin grubunda Macaristan, Sırbistan ve Rusya var.

BUGÜN UEFA ULUSLAR LİGİ'NDE BU AKŞAM OYNANACAK DİĞER MAÇLARIN PROGRAMI

ALMANYA - İSPANYA

LETONYA - ANDORRA

FAROE ADALARI - MALTA

BULGARİSTAN - İRLANDA

RUSYA - SIRBİSTAN

FİNLANDİYE - GALLER

MOLDOVA - KOSOVA

UKRAYNA - İSVİÇRE

Türkiye Macaristan maçı hangi kanalda saat kaçta başlıyor? Türkiye milli maçı şifresiz kanalda mı?

YARIN (4 EYLÜL)

LİTVANYA - KAZAKİSTAN

NORVEÇ - AVUSTURYA

İTALYA - BOSNA HERSEK

İSKOÇYA - İSRAİL

SLOVAKYA - ÇEKYA

BELARUS - ARNAVUTLUK

ROMANYA - KUZEY İRLANDA

HOLLANDA - POLONYA

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Türkiye Macaristan maçı hangi kanalda saat kaçta başlıyor? Türkiye milli maçı şifresiz kanalda mı?
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