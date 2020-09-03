Türkiye Macaristan maçı hangi kanalda saat kaçta başlıyor? Türkiye milli maçı şifresiz kanalda mı?

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsten en çok etkilenen branşlardan biri de futbol oldu. Pandemi nedeniyle EURO 2020 turnuvası gelecek seneye ertelendi. UEFA'nın Uluslar Ligi organizasyonu bu akşam başlıyor. Millilerimiz Sivas'ta Macaristan'ı konuk edecek. Futbolseverler Türkiye Macaristan maçı hangi kanalda, saat kaçta sorularının cevabını araştırıyor. Şenol Güneş'in genç oyunculara görev vereceğini açıklamasından sonra gözler Mert Müldür, Orkun Kökçü ve Ahmed Kutucu gibi isimlere çevrildi.

TÜRKİYE MACARİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA BAŞLIYOR? MAÇ ŞİFRESİZ Mİ?