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ÖZET - izle! UEFA Uluslar Ligi Türkiye Macaristan maç özeti

A , 'ta oynanan UEFA Uluslar Ligi karşılaşmasında Macaristan'a 1-0 kaybetti. 2020-2021 sezonunun ilk maçında milliler konuk ettiği Macaristan’a boyun eğerken dün akşamki sonuçların ardından Rusya, grupta averajla liderliğe yerleşti. İşte Türkiye Macaristan UEFA Uluslar Ligi maç özeti…

Giriş Tarihi: 4.9.2020 09:13 ABONE OL
ÖZET - Türkiye Macaristan maç özeti izle! UEFA Uluslar Ligi Türkiye Macaristan maç özeti

Dün akşam, Sivas'ta Macaristan ile karşı karşıya gelen A Milli Futbol Takımımız, 1-0'lık skorla rakibine boyun eğdi. Millilerin yer aldığı B Ligi 3. Grup'ta dün akşamki maçların ardından Rusya liderliğe yükseldi. Rusya, rakibi Sırbistan'ı 3-1'lik skorla geçti. İşte A Milli Futbol Takımımızın Macaristan müsabakasından öne çıkanlar; Türkiye Macaristan maç özeti…

Türkiye 0 - 1 Macaristan Maç Özeti, gol, tartışmalı pozisyonlar! Maç sonu yorumları | Video

Maçtan dakikalar...

4' Sol kanattan ceza alanı içine giren Filip Holender son çizgiden ortasını yapıyor. Adam Szalai, penaltı noktasının gerisinden vuruşunu yapıyor ancak top savunmamızdan geri dönüyor.

6' Burak Yılmaz için ofsayt bayrağı havaya kalkıyor.

12' Holender'in ceza alanı dışından sol çaprazdan şutunu Uğurcan Çakır son anda kornere çeldi.

17' Hakan Çalhanoğlu'nun rakip yarı alanının ortalarından kullandığı serbest vuruşta Çağlar Söyüncü, ceza alanı içinde iki rakibine rağmen yükselerek kafa vuruşu yapmak istiyor ancak üstünden aşan top auta çıkıyor.

19' Dominik Szoboszlai'nin sol çaprazdan yerden yaptığı vuruşta top yan direkten geri dönüyor.

30' Macaristan'ın tehlikeli atağında top direkten döndü. Macar oyuncu Holender'in mükemmel şutu direkten döndü.

39' Mert Hakan'ın ceza sahasından şutu, Gulacsi'de kaldı!

İlk 45 dakikada gol sesi çıkmadı.

İkinci yarı başladı. Yusuf Yazıcı, Ahmed Kutucu'nun yerine oyunda.

51' Milli takımımız Burak Yılmaz ile önemli bir fırsattan yararlanamadı. Hakan Çalhanoğlu'nun uzun pasıyla hareketlenen Burak Yılmaz kaleciyi geçemedi!

58' Mert Hakan Yandaş yerini İrfan Can'a bıraktı.

65' Macaristan tehlikeli geldi. Orban'ın kafa vuruşunu Uğurcan müthiş bir refleksle kornere çeldi.

80' Macaristan, Dominik Szoboszlai'nin frikik golüyle 1-0 öne geçti

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ÖZET - Türkiye Macaristan maç özeti izle! UEFA Uluslar Ligi Türkiye Macaristan maç özeti
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