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'dan maç sonu itiraf: Çok eksiğimiz var

of 3'üncülük maçında ile karşı karşıya gelen rakibini 3-0'lık skorla devirdi. Maçın ardından açıklamalarda bulunan , "Tahmin ediyorum bir ay sonra, ligin 3-4'üncü haftasında daha hazır bir Beşiktaş olacak. Çok eksiğimiz var. Zaman içerisinde tamamlarız diye düşünüyoruz." dedi.

DHA
Giriş Tarihi: 4.9.2020 23:55 Son Güncelleme: 5.9.2020 00:02 ABONE OL
Sergen Yalçın'dan maç sonu itiraf: Çok eksiğimiz var

The Land of Legends Cup 3'üncülük maçında Beşiktaş, Vodafone Park'ta Fraport TAV Antalyaspor'u 3-0 mağlup etti. Müsabakanın ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Fraport TAV Antalyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada çok eksikleri olduğunu ve zaman içerisinde tamamlamayı umut ettiklerini söyledi.

"ÇOK EKSİĞİMİZ VAR"

İyi bir hazırlık maçı oynadıklarını söyleyen Yalçın, "Sivas maçı da öyleydi. Aynı oyuncuları kullandık, yorgunluk da oldu. Genç arkadaşlarımızı da kullandık, İlkay gol attı, tebrik ederim. Hazırlık aşamasının 3'üncü haftasındayız. Tahmin ediyorum bir ay sonra, ligin 3-4'üncü haftasında daha hazır bir Beşiktaş olacak. Çok eksiğimiz var. Zaman içerisinde tamamlarız diye düşünüyoruz. Sivas ve Antalya maçlarındaki görüntüye bakarsak yavaş yavaş güçleniyoruz" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş 3-0 Antalyaspor | MAÇ SONUCU

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Sergen Yalçın'dan maç sonu itiraf: Çok eksiğimiz var
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