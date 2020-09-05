Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Elneny transferinde rakip Sampdoria!

Elneny transferinde rakip Sampdoria!

Son dakika haberleri... Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, gözünü geçtiğimiz sezonu Beşiktaş'ta kiraık olarak geçirem Elneny'ye dikti akca. sarı kırmızılı takım karşısında İtalyan ekibini buldu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 5.9.2020 11:12 Son Güncelleme: 5.9.2020 11:31 ABONE OL
Elneny transferinde rakip Sampdoria!

Yeni sezon için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da gözler orta saha transferine çevrilirken, bu bölge için Mohamed Elneny de lsiteye eklenmişti.

Menajerler aracılığıyla Galatasaray'ın gündemine gelen Mohamed Elneny için Mısır basını yeni bir iddia ortaya attı. Milliyet'in derlediği habre göre, Sampdoria ile Galatasaray'ın 28 yaşındaki orta saha için transfer yarışına girdiği öne sürüldü. Haberin detaylarında ayrıca, transferin şu aşamada gerçekleşmesinin zor olduğu ifade edildi.

Arsenal'in geçtiğimiz hafta Liverpool'u devirdiği Community Shield finalinde ilk 11'de forma giyen Elneny, sergilediği başarılı performansla dikkat çekmişti.

Fatih Terim devrede! Galatasaray'a İtalyan orta saha

EN ÇOK OKUNANLAR

UZMANLAR UYARDI: Corona virüsü (Covid-19) belirtileri yalnızca "yüksek ateş" değil! İşte gün gün corona virüsü belirtileri...
Demet Akalın kızı Hira'ya öğretmen tutup okulu eve getirdi! Öğretmene ödeyeceği parayı açıkladı!
Seda Sayan'dan "Yandaş mısınız?" sorusuna tokat gibi yanıt! Seda Sayan: "Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığı var"
Hadise'nin yeni klibinde dikkat çeken detay! Hadise'nin tercihleri Kaan Yıldırım'ın adını kıskança çıkardı...
Masum yüzlü Miray Daner'i bu haliyle tanımak imkansız! Miray Daner'in yeni imajı sosyal medyayı salladı! İşte asi güzel Miray Daner...
E Nabız ile koronavirüs test sonucu sorgulama! Corona virüs test sonuçları nasıl öğrenilir?
Son dakika Türkiye corona virüs vaka ve ölü sayısı: 4 Eylül 2020 Cuma Sağlık Bakanlığı Türkiye corona virüsü günlük son durum tablosu…
SON DAKİKA: Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, açıklama geldi mi? 5-6 Eylül yarın hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı?
İstanbul'da kına geceleri, nişanlar, nikahlar ve düğünler yasaklandı mı, iptal mi edildi? İçişleri Bakanlığı'ndan son dakika düğünler genelgesi!
BİM 4 Eylül 2020 aktüel ürünler kataloğunda DEV İNDİRİM! BİM aktüel indirimli ürünler bugün satışa çıktı!
ARKADAŞINA GÖNDER
Elneny transferinde rakip Sampdoria!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA