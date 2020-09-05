Fenerbahçe 1-0 Sivasspor | MAÇ SONUCU

Yeni sezon öncesi çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, The Land Of Legends Kupası finalinde geçtiğimiz sezonun flaş takımlarından Sivasspor ile karşı karşıya geldi.

Ülker Stadyumu'nda oynanan ve Volkan Bayarslan'ın yönettiği karşılaşma Erol Bulut'un öğrencilerinin 1-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.

Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golü 67'nci dakikada frikikten Caner Erkin kaydetti.

Fenerbahçe bu sonuçla sahadan 1-0 galip ayrıldı ve The Land Of Legends Kupası'nı müzesine götürdü.

VALENCIA VE LEMOS İLK KEZ FORMA GİYDİ

Fenerbahçe'nin Sivasspor ile oynadığı zorlu karşılaşmada yeni transferler Enner Valencia ve Lemos da ilk kez forma şansı buldu. Tecrübeli futbolcu Valencia 64'üncü dakikada Frey'in yerine dahil olurken Lemos 82'nci dakikada Serdar Aziz'in yerine oyuna dahil oldu.

SOSA TRİBÜNDEN TAKİP ETTİ

Fenerbahçe'nin yeni transferi Jose Sosa da Sivasspor ile oynanan karşılaşmayı tribünden takip etti. Tecrübeli futbolcu son düdüğün ardından sahaya indi ve takım arkadaşlarını tebrik etti.



