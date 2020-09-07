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'den flaş karar! Dünyaca ünlü yıldızı...

Son dakika haberleri | Geçtiğimiz sezon 'a kiralık olarak katılan özellikle savunmada gösterdiği performansın ardından gözden düşmüştü. Bu doğrultuda 'e dünyaca ünlü bir sol bek önerildi. Terim, bu isme olumlu yaklaştı ancak asıl amaç yıldız futbolcuyu orta sahada oynatmak. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 7.9.2020 08:03 Son Güncelleme: 7.9.2020 08:05 ABONE OL
Transferde son dakika: Fatih Terim'den flaş karar! Dünyaca ünlü yıldızı...

Gelecek sezon için çalışmalarını sürdüren 'da flaş bir gelişme yaşandı.

Transferde son dakika: Fatih Terim'den flaş karar! Dünyaca ünlü yıldızı...

Bir yıl daha kiralık sözleşmesi bulunan , istikrarlı bir futbol ortaya koyamadı. Hazırlık maçlarında da kötü performansı devam etti.

Transferde son dakika: Fatih Terim'den flaş karar! Dünyaca ünlü yıldızı...

Bu durum teknik direktör 'i düşündürürken tam da bu aşamada sürpriz bir ismin menajeri 'ın kapısını çaldı.

Transferde son dakika: Fatih Terim'den flaş karar! Dünyaca ünlü yıldızı...

Yıldız isim sarı-kırmızılı takıma önerilirken ön libero ve sol tarafta oynayabilmesi Terim'in ilgisini çekti.

Transferde son dakika: Fatih Terim'den flaş karar! Dünyaca ünlü yıldızı...

BONSERVİSİNİ ALACAK

Bu isim Inter forması giyen Kwadwo Asamoah... Terim'in Kwadwo'yu orta saha için alternatifler arasına yazdığı bildirildi.

Transferde son dakika: Fatih Terim'den flaş karar! Dünyaca ünlü yıldızı...

Bu hafta içinde yaşanacak gelişmelere göre Kwadwo'nun sol bek olarak değil de orta saha rotasyonu için 'a gelebileceği bildirildi.

Transferde son dakika: Fatih Terim'den flaş karar! Dünyaca ünlü yıldızı...

İtalyan Calciomercato da yönetimin, İnter ile temas kurup Ganalı futbolcunun durumu hakkında bilgi aldığını duyurdu.

Transferde son dakika: Fatih Terim'den flaş karar! Dünyaca ünlü yıldızı...

Bu sezon Serie A'da sadece 8 maçta forma şansı bulunca İnter'den kesin olarak ayrılma kararı almıştı. Asamoah, İnter'den bonservisini alabilirse görüşmeler derinleştirilecek.

Transferde son dakika: Fatih Terim'den flaş karar! Dünyaca ünlü yıldızı...

Deneyimli futbolcu, daha önce İgor Tudor tarafından 'a transferi istenmiş, anlaşma sağlanmasına karşın Asamoah, İnter'in yolunu tutmayı tercih etmişti.

Transferde son dakika: Fatih Terim'den flaş karar! Dünyaca ünlü yıldızı...

11 MAÇA ÇIKABİLDİ

Asamoah kariyerinde 76 maçta sol bek oynarken, 85 maçta ise 8 ve 6 numara oynadı. Son dönemde sol orta ve sol bek olarak oynamaya başladı. Geçtiğimiz sezon İnter formasıyla toplam 11 maçta forma giydi ve 1 asist yaptı. (Fotomaç)

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Fatih Terim'den flaş karar! Dünyaca ünlü yıldızı...
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