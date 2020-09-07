Galatasaray Okay Yokuşlu'yu transfer ediyor

Galatasaray orta saha transferlerine noktayı koymaya hazırlanıyor.
Mario Lemina ve Seri'nin kiralık sözleşmelerinin sona erip takımdan ayrılmasının ardından bir süredir hummalı bir çalışma içinde olan sarı-kırmızılılar, ilk olarak Nijeryalı futbolcu Oghenekaro Etebo'nun transferini bitirdi. Cimbom'un ikinci bombasının ise İspanya Ligi ekiplerinden Celta Vigo forması giyen milli yıldız Okay Yokuşlu olduğu ortaya çıktı.
OKAY YOKUŞLU İKNA EDİLDİ!
A Spor'un haberine göre transferde vites artıran Galatasaray, A Milli Takım'ın yıldız ismi Okay Yokuşlu'yu ikna etti.
CELTA VIGO İLE PAZARLIKLAR SÜRÜYOR!
Fatih Terim'in kadrosunda görmeyi çok istediği başarılı orta saha Galatasaray'a gelmeyi kabul etti.
Sarı-kırmızılı kurmaylar, 26 yaşındaki futbolcunun kulübü Celta Vigo ile pazarlıklarını sürdürüyor. İki takımın anlaşmaya varması durumunda Okay Yokuşlu'nun Galatasaray'a transferi gerçekleşecek.
Galatasaray'dan Okay Yokuşlu harekatı!