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için dev iddia! ve Roma devrede

ekiplerinden 'in genç oyuncusu 'nın veya Roma'ya olabileceği ifade edildi. İtalyan basını, oyuncunun menajerinin İtalyan ekipleriyle temasa geçtiğini yazdı.

Giriş Tarihi: 7.9.2020 21:42 ABONE OL
Muhammed Emin Sarıkaya için dev iddia! Juventus ve Roma devrede

Medipol Başakşehir'in 2002 doğumlu genç yeteneği Muhammed Emin Sarıkaya için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.

İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre turuncu-lacivertli takımın oyuncusu, gelecek sezondan itibaren Juventus ya da Roma'ya transfer olabilir.

MENAJERİ TEKLİF ETTİ
Öte yandan oyuncunun menajerinin İtalya'nın iki dev kulübüyle iletişime geçtiği ve transfer görüşmelerine başladığı kaydedildi. 18 yaşındaki geç sağ bek, geçtiğimiz sezon 120 bin euro bedelle Bursaspor'dan Başakşehir'e transfer olmuştu.



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Muhammed Emin Sarıkaya için dev iddia! Juventus ve Roma devrede
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