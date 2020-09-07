Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Oghenekaro Etebo kimdir? Galatasaray KAP’a bildirdiği Oghenekaro Peter Etebo kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı?

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’in geçtiğimiz sezonunda istediği kapanışı yapamayan ’da yeni sezonun hazırlıkları sürüyor. Yeni sezon hazırlıkları kapsamında kadrodaki eksiklikleri tamamlamak ve mevcut kadroya taze kan olması adına pek çok kulüp ve oyuncuyla görüşmeler yapılmaya devam ediliyor. Bu bağlamda Galatasaray Spor Kulübü tarafından yapılan resmi açıklama ve bildirimine göre oyuncusu ’nun kiralanmasına ilişkin Stoke City kulübüyle görüşmelere başlandığı duyuruldu. Bu gelişmeyle birlikte başta sarı-kırmızılı futbolseverler olmak üzere Oghenekaro Etebo kimdir, kaç yaşında, , hangi takımlarda oynadı? Soruları üzerinde araştırmalar yapılmaya başlandı. Peki, Oghenekaro Etebo kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 7.9.2020 20:51 Son Güncelleme: 7.9.2020 20:53 ABONE OL
Oghenekaro Etebo kimdir? Galatasaray KAP’a bildirdiği Oghenekaro Peter Etebo kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı?

ETEBO KİMDİR?
9 Kasım 1995'te Nijerya'da dünyaya gelen Etebo, futbola ülkesinin takımlarından WarriWolves kulübünde başladı. 2016 yılında Portekiz'in Feirense takımına transfer olan Nijeryalı yıldız, buradan Las Palmas'a kiralandıktan sonra 2018'de 7.2 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Stoke City'nin yolunu tuttu.

Stoke City'de 1.5 sezon futbol oynadıktan sonra 2020'nin ocak ayında La Liga ekibi Getafe'ye kiralanan Etebo, 6 aylık İspanya macerasının ardından Stoke City'ye geri döndü.

129 MAÇTA 19 GOLE KATKI!
Orta sahanın merkezinde görev yapan Etebo kariyerinde toplam 129 maça çıktı. Nijeryalı futbolcu, bu karşılaşmalarda 12 gol atıp, 7 de asist yaparak toplam 19 gole katkıda bulundu.

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Oghenekaro Etebo kimdir? Galatasaray KAP’a bildirdiği Oghenekaro Peter Etebo kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı?
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