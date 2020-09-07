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devine Sırp stoper!

Son dakika haberleri... Şilili stoper ile yollarını ayıran siyah beyazlılar, Isimat Mirin'i de takımdan göndermek istiyor. Stoper arayışlarına şimdiden başlayan , Rus temsilcisi 'da foma giyen 'i gündemine aldı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 7.9.2020 09:51 Son Güncelleme: 7.9.2020 10:08 ABONE OL
Süper Lig devine Sırp stoper!

'de 2020-21 sezonuna pazar günkü karşılaşmasıyla başlayacak olan Siyah-Beyazlılar, bu mücadele öncesinde çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

Süper Lig devine Sırp stoper!

Bu doğrultuda savunma hattında büyük bir yapılanmaya giden yönetim; 'yla yollarını ayırdığını dün açıkladı.

Süper Lig devine Sırp stoper!

Bu ismin ardından geçen sezonu Fransız ekibi Toulouse'da kiralık olarak geçiren İsimat Mirin'le de yollarını ayıracak olan Kara 'ın, Domagoj Vida'yı da gönderilecekler listesinde tuttuğu bildirildi.

Süper Lig devine Sırp stoper!

Yeni sezondaki maaşı 3.3 milyon Euro'dan 3.4 milyon Euro'ya yükselecek olan Hırvat stoper için kulübün; Roma, Palermo ve Sevilla'yla görüşme halinde olduğu belirtildi.

Süper Lig devine Sırp stoper!

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Stoper hattını; Aytemiz Alanyaspor'dan Welinton ve 'ten Francisco Montero'yla güçlendiren yönetimin, teknik direktör 'ın isteği doğrultusunda yeni bir ismi daha gündemine aldığı bildirildi.

Süper Lig devine Sırp stoper!

Siyah-Beyazlılar'ın, Ligi ekiplerinden 'ın Sırp savunmacısı için çalışma başlattığı öğrenildi.

Süper Lig devine Sırp stoper!

Fanatik'in haberine göre 'da 2020-21 sezonu için yabancı sınırının 8'e düşürülmesi sonrasında kadrosunda 9 yabancı oyuncu bulunduran 'ın da 2023'e kadar sözleşmesi bulunan oyuncusunu bedelsiz olarak 'a kiralamaya sıcak baktığı ifade edildi.

Süper Lig devine Sırp stoper!

Ek olarak 2.4 milyon Euro kazanan futbolcunun maaşının bir kısmının da tarafından karşılanabileceği kaydedildi.

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Süper Lig devine Sırp stoper!
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