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'ta rota yeniden Koita!

Başkanı , yönetimiyle 2. kez masaya oturacak. Siyah-beyazlılar, Thiam'da 'ye yapıldığı gibi bu transferde de kendilerine kolaylık sağlanmasını isteyecek

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Giriş Tarihi: 7.9.2020 ABONE OL
Beşiktaş'ta rota yeniden Koita!

Santrfor transferinde adı bugüne dek birçok isimle anılan siyah-beyazlı yönetim, Kasımpaşa forması giyen Fode Koita'yı yeniden listesine dahil etti. Oyuncu için daha önce lacivert-beyazlı kulübün yönetimiyle görüşen ancak olumsuz yanıt alan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, ikinci kez Kasımpaşa idarecileri ile bir araya gelecek ve anlaşma zemini arayacak.

LİG BAŞLAMADAN İŞİ BİTİRMEYİ HEDEFLİYORLAR
Mame Baba Thiam transferinde Fenerbahçe'ye sağlanan kolaylığın bir benzeri de Koita için istenecek. Kasımpaşa yönetiminin vereceği karar sonrası Beşiktaş'ın santrfor arayışlarındaki yolu da netleşecek. Yönetciler, olumsuz yanıt halinde belirlenen diğer adaylarla temasa geçerek, santrfor transferini lig başlangıcına yetiştirecek. Kasımpaşa ile 99 maça çıkan Koita, 27 gol atarken, 11 de gol pası verdi.

ENZO ROCO İLE YOLLAR AYRILDI
Beşiktaş'ın bir süredir sözleşme fesih görüşmesi yaptığı Enzo Roco, hazırlık maçlarındaki performansı sonrası teknik heyet ve yönetim tarafından kadroda tutulmak istendi. Ancak 28 yaşındaki stoper, bu teklifi geri çevirdi ve sözleşme feshinin imzaya dökülmesini istedi. Roco ile 700 bin Euro'yu 3 taksitle ödeme üzerinden anlaşma sağlandı. Dün kulüpten sözleşmenin feshedildiği resmen açıklandı. Tecrübeli savunmacının Karagümrük'le görüştüğü gelen bilgiler arasında.

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Beşiktaş'ta rota yeniden Koita!
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