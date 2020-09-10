TFF 1. Lig maçları ücretsiz mi olacak? TFF 1. Lig maçları hangi kanalda yayınlanacak?

TFF BAŞKANI NİHAT ÖZDEMİR, 2020-2021 SEZONU ÖNCESİ AÇIKLAMALARDA BULUNDU

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Süper Lig'de 2020-2021 sezonunu sağlık çalışanlarına ithaf edeceklerini söyledi.

Yarın başlayacak yeni sezon öncesi yayıncı kuruluş beIN Sports'a açıklamalarda bulunan Özdemir, "İyi bir sezon diliyoruz. Bu sene zor bir süreç. 21 takımlı ligle başlıyoruz. Hepimizin bildiği gibi 2020-2021 sezonu sonunda Avrupa Futbol Şampiyonası var, öncesinde sezonu bitirmemiz gerekiyor. Bitirmemiz gereken süre de 6 Mayıs. Gerçekten sıkışık tarihleri olan bir sezon. Bütün hazırlıklarımızı yaptık. İnşallah Allah yardım ederse futbol oynayarak sezonu sonlandırmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Nihat Özdemir, Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun hangi adla oynanacağına dair bir soruya, "İlk defa 2014'te Süleyman Seba'nın adıyla başladık. Bu sezon da isim koymamız beklendi. Bu konuyu yönetim kurulumuzda tartıştık. Pandemi döneminde bize fedakarca yardım eden ve pandemi nedeniyle hayatını kaybeden birçok sağlık ekibimiz olduğunu hepimiz biliyoruz. Sağlıkla ilgili bir isim mi koysak diye tartıştık. Süper Lig'de 2020-2021 sezonunu sağlıkçılara ithaf etmek istiyoruz. Bütün sağlıkçılarımız için önemli etkinlikler yapmayı düşünüyoruz. Belki beIN Sports yalın olarak bu isim hakkını kullanarak önemli bir gelir elde ederse orayı da boş tutmayı düşünüyoruz. Bir hafta sonra bu ismi koyabiliriz." cevabını verdi.