TFF 1. Lig maçları ücretsiz mi olacak? TFF 1. Lig maçları hangi kanalda yayınlanacak?

Süper Lig'in 1 alt kümesi olan TFF 1. Lig ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Coronavirüs önlemleri kapsamında seyircisiz oynanan maçların ardından TFF 1. Lig'de takımlarını destekleyen futbolseverler tarafından yeni sezon maçlarına ilişkin TFF 1. Lig maçları ücretsiz mi olacak? Sorusu merak ediliyordu. Öte yandan sporseverler TFF 1. Lig maçları hangi kanalda yayınlanacak? Sorusu ile ilgili detayları da öğrenmek istiyor.
TFF 1. Lig TFF 1. Lig maçları ücretsiz mi olacak, hangi kanalda yayınlanacak? Sorularına ilişkin merak edilen bilgiler şöyle;
TFF 1. Lig'de 2020-2021 sezonu maçları TRT'den yayımlanacak.
TRT'den yapılan açıklamada, "Futbolseverlere müjde. TFF 1. Lig yeniden TRT'de. TFF 1. Lig'in tüm maçları 2020-2021 sezonunda TRT ekranlarında." ifadelerine yer verildi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Süper Lig'de 2020-2021 sezonunu sağlık çalışanlarına ithaf edeceklerini söyledi.
Yarın başlayacak yeni sezon öncesi yayıncı kuruluş beIN Sports'a açıklamalarda bulunan Özdemir, "İyi bir sezon diliyoruz. Bu sene zor bir süreç. 21 takımlı ligle başlıyoruz. Hepimizin bildiği gibi 2020-2021 sezonu sonunda Avrupa Futbol Şampiyonası var, öncesinde sezonu bitirmemiz gerekiyor. Bitirmemiz gereken süre de 6 Mayıs. Gerçekten sıkışık tarihleri olan bir sezon. Bütün hazırlıklarımızı yaptık. İnşallah Allah yardım ederse futbol oynayarak sezonu sonlandırmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.
Nihat Özdemir, Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun hangi adla oynanacağına dair bir soruya, "İlk defa 2014'te Süleyman Seba'nın adıyla başladık. Bu sezon da isim koymamız beklendi. Bu konuyu yönetim kurulumuzda tartıştık. Pandemi döneminde bize fedakarca yardım eden ve pandemi nedeniyle hayatını kaybeden birçok sağlık ekibimiz olduğunu hepimiz biliyoruz. Sağlıkla ilgili bir isim mi koysak diye tartıştık. Süper Lig'de 2020-2021 sezonunu sağlıkçılara ithaf etmek istiyoruz. Bütün sağlıkçılarımız için önemli etkinlikler yapmayı düşünüyoruz. Belki beIN Sports yalın olarak bu isim hakkını kullanarak önemli bir gelir elde ederse orayı da boş tutmayı düşünüyoruz. Bir hafta sonra bu ismi koyabiliriz." cevabını verdi.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında liglerde 2020-2021 sezonunun ilk yarısının seyircisiz oynayacağını belirten Nihat Özdemir, şunları söyledi:
"Vaka ve vefat sayıları çok düşmüştü. Sayın Bakanımıza, 'Yüzde 30 seyirci almak istiyoruz. Localarda seyirci almak istiyoruz.' dedik. Bakanımız, 'Eylül ayında bunu oynamanız mümkün değil, 1 Ekim'de oynayabilirsiniz.' dedi. Döndük. Oturduk ve konuştuk. Oy birliği ile bu kararı aldık. Ancak pandemi çok yükseldi. Sayılar çok arttı. Sağlık Bakanlığı 'Bu maçları seyircili oynatmayın.' dedi. TFF olarak sağlığa zarar verecek herhangi bir olayın içinde olmamız söz konusu değil. Herhangi bir gol anında, son dakika gollerinin hemen akabinde taraftarları tutmak ve sakinleştirmek söz konusu değil. Bunun tehlikeli olabileceğini düşünen sağlık bakanlığı ve bilim kurulu bize bildirdi. Biz de buna göre karar aldık. Baktık ki sayılar düşüyor, Bakanlığımızla istişare ederek yolumuza seyircili devam edebiliriz. Yüzde 30 olmaz 20 olur. Şunu herkes bilmeli ki normal bir zamanda yaşamıyoruz."
TFF Başkanı Özdemir, geçen sezon Süper Lig'in şampiyonu Medipol Başakşehir ile Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi Trabzonspor'un karşılaşacağı Süper Kupa maçını Katar'ın başkenti Doha'da oynatacaklarını belirtti.
Bu sezon sıkışık bir takvimin bulunduğuna dikkati çeken Özdemir, "Süper Kupa maçını Doha'da oynayacağız. Oradan önemli bir gelir elde ettik. Başakşehir ile Trabzonspor oynayacak. Bu maçın galibi ile Katar'daki Süper Kupa'nın sahibi bir maç yapacak. Türk futbolunu tanıtmak istiyoruz. Bu anlaşmayı da bitirdik." dedi.