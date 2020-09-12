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'in ilk hafta karşılaşmasında sahasında ile karşılaşıyor. Ligin yeni ekibinin Yeni Malatyaspor'u konuk edeceği karşılaşma 'nda oynanacak. Sezona yaptığı flaş transferlerle başlayacak olan Karagümrük'ün nasıl bir başlangıç yapacağı merak konusu. Sarı-siyahlılar ise geçtiğimiz sezonu 16. sırada tamamlamıştı. Zorlu mücadelenin canlı anlatımı ve tüm detayları sabah.com.tr/spor sayfasında...

Giriş Tarihi: 12.9.2020 16:50 Son Güncelleme: 12.9.2020 16:53 ABONE OL
Fatih Karagümrük - Yeni Malatyaspor | CANLI

Süper Lig'in ilk hafta karşılaşmasında Fatih Karagümrük sahasında Yeni Malatyaspor ile karşılaşıyor. Ligin yeni ekibinin Yeni Malatyaspor'u konuk edeceği karşılaşma Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak. Sezona yaptığı flaş transferlerle başlayacak olan Karagümrük'ün nasıl bir başlangıç yapacağı merak konusu. Sarı-siyahlılar ise geçtiğimiz sezonu 16. sırada tamamlamıştı.



İLK 11'LER

Fatih Karagümrük: Aykut, Ramazana, Roco, Zukanovic, Alparslan Erdem, Murat, Vato, Mevlüt Erdinç, Ndao, Sobiech

Yeni Malatyaspor: Herrera, Chebake, Murat, Acquah, Karim Hafes, Cueva, Youssuf, Ahmed İldiz, Adem, Umut, Fofana

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Fatih Karagümrük - Yeni Malatyaspor | CANLI
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