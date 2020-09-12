Fatih Karagümrük - Yeni Malatyaspor | CANLI

Süper Lig'in ilk hafta karşılaşmasında Fatih Karagümrük sahasında Yeni Malatyaspor ile karşılaşıyor. Ligin yeni ekibinin Yeni Malatyaspor'u konuk edeceği karşılaşma Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak. Sezona yaptığı flaş transferlerle başlayacak olan Karagümrük'ün nasıl bir başlangıç yapacağı merak konusu. Sarı-siyahlılar ise geçtiğimiz sezonu 16. sırada tamamlamıştı.





İLK 11'LER

Fatih Karagümrük: Aykut, Ramazana, Roco, Zukanovic, Alparslan Erdem, Murat, Vato, Mevlüt Erdinç, Ndao, Sobiech

Yeni Malatyaspor: Herrera, Chebake, Murat, Acquah, Karim Hafes, Cueva, Youssuf, Ahmed İldiz, Adem, Umut, Fofana