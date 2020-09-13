Eddie Newton'dan penaltı kararına tepki!

Karşılaşmanın ardından basın toplantısında konuşan Trabzonspor Teknik Direktörü Eddie Newton, özellikle ilk yarıda oynadıkları oyundan gayet memnun olduğunu vurguladı. Newton, "Genç arkadaşlara da bugün şans verdik. Onların gösterdikleri performanstan gayet mutlu olduğumuzu söylemeliyim. Şanssız bir ilk gol yediğimizi düşünüyorum. Daha sonra ikinci yarıda penaltı kararı ve kırmızı kartın ardından maç gerçekten bizim için çok zor bir hal almıştı. Ancak ilk yarının tamamıyla hakimi olduğumuzu da söylemeliyim" diye konuştu.

"EN İYİ OYUNCULARIMIZLA SAHADAYDIK"

Newton, Sörloth'un durumuyla ilgili yöneltilen soruya ise şu yanıtı verdi:

"Özellikle geçen sezon takım adına çok önemli işler yapmıştı. Henüz sezonun başındayız. Sezon başında da birlikte olamamıştık zaten. Bir hazırlık maçı oynadık, daha sonra milli maçlar nedeniyle ülkesine gitmesinden sonra kendisiyle çalışma fırsatı bulamadık. Diğer arkadaşlarımız duruma çok çabuk uyum sağladılar. En iyi oyuncularımızla sahadaydık. O oyuncularımızın da iyi mücadelesi vardı. Kendisi aramızda olsun ya da olmasın biz mücadelemizi vermeye devam edeceğiz ve bu bizi çok fazla etkilemeyecek. Maçın geneline baktığımızda özellikle ilk yarıda iyi oynayan bir takım olduğumuzu görebiliyoruz. Ama tabii ki penaltı ve kırmızı kart etkisiyle kaybettiğimiz bir maç oldu bizim için. Tabii ki kırmızı kart oyunu etkiler. Özellikle penaltı çok basitti."

"DİKKATE ALMAMIZ GEREKEN ŞARTLAR VAR"

Transferle ilgili soru üzerine ise Newton, "Başkanımızla bu konu üzerinde her gün çalışıyoruz. Ancak dikkate almamız gereken şartlar var, bunların birincisi finansal şartlar. Başkanımızın birinci görevi takımı finansal olarak stabil halde tutabilmek. Dolayısıyla bunun da zor bir görev olduğu çok açık. Aynı zamanda iyi oyuncular da bulmanız gerekiyor. Kısa süre içinde veya 1 günde bitecek bir süreç değil, zaman gerekiyor. Her gün çalıştığımızı, bütün düzenlemelere uyarak iyi iş çıkardığımızı söyleyebilirim" şeklinde konuştu.