Süper Lig puan durumu 2020-2021! 1. hafta Süper Lig'de güncel puan durumu tablosu ve maç sonuçları

Süper Lig'de 2020-2021 sezonu, ilk hafta maçları ile başladı. Haftanın açılış maçında Fenerbahçe, Rize deplasmanından 2-1'lik galibiyetle döndü. Galatasaray ise sahasında Gaziantep FK'yı ağırladı ve rakibini 3-1'lik skorla devirdi. İlk haftanın en çok merak edilen mücadelesinde, Beşiktaş, zorlu Trabzonspor deplasmanından 3-1'lik galibiyetle döndü. Son şampiyon Medipol Başakşehir ise ligin yeni ekibi Hatayspor karşısında 2-0'lık bir yenilgi yaşadı.
1. hafta sonunda Süper Lig'de oluşan güncel puan durumu tablosu şu şekilde;