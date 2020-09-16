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puan durumu 2020-2021! 1. hafta Süper Lig'de güncel puan durumu tablosu ve maç sonuçları

'de 2020-2021 sezonu ilk haftası tamamlandı. Konyaspor'un ilk haftayı pas geçtiği Süper Lig'de, güncel puan durumu tablosu da şekillendi. Açılış haftasında Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş üç puan elde ettiler. Son şampiyon Medipol Başakşehir ise ligin yeni ekibi Hatayspor karşısında şok yaşadı ve 2-0 yenilgiyle ilk haftayı kapattı. İşte, 1. hafta Süper Lig güncel puan durumu tablosu ve maç sonuçları...

Giriş Tarihi: 16.9.2020 10:29 Son Güncelleme: 16.9.2020 10:30 ABONE OL
Süper Lig puan durumu 2020-2021! 1. hafta Süper Lig'de güncel puan durumu tablosu ve maç sonuçları

Süper Lig'de 2020-2021 sezonu, ilk hafta maçları ile başladı. Haftanın açılış maçında Fenerbahçe, Rize deplasmanından 2-1'lik galibiyetle döndü. Galatasaray ise sahasında Gaziantep FK'yı ağırladı ve rakibini 3-1'lik skorla devirdi. İlk haftanın en çok merak edilen mücadelesinde, Beşiktaş, zorlu Trabzonspor deplasmanından 3-1'lik galibiyetle döndü. Son şampiyon Medipol Başakşehir ise ligin yeni ekibi Hatayspor karşısında 2-0'lık bir yenilgi yaşadı.

1. HAFTA SÜPER LİG GÜNCEL PUAN DURUMU TABLOSU 2020-2021

1. hafta sonunda Süper Lig'de oluşan güncel puan durumu tablosu şu şekilde;

SÜPER LİG'DE İLK HAFTANIN MAÇ SONUÇLARI

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Süper Lig puan durumu 2020-2021! 1. hafta Süper Lig'de güncel puan durumu tablosu ve maç sonuçları
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