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Son dakika: Eran Zahavi PSV'ye oldu

Son dakika haberleri... Fenerbahçe'nin forvet adaylarından olan İsrailli golcü Eran Zahavi'nin yeni takımı resmen belli oldu. 33 yaşındaki forvetin yeni adresi Eredivisie oldu.

Giriş Tarihi: 20.9.2020 14:14 Son Güncelleme: 20.9.2020 14:55 ABONE OL
Son dakika: Eran Zahavi PSV'ye transfer oldu

Fenerbahçe'nin forvet adaylarından olan İsrailli golcü Eran Zahavi'nin yeni takımı resmen belli oldu. 33 yaşındaki forvetin yeni adresi Hollanda Eredivisie oldu. Zahavi, PSV Eindhoven ile ile sözleşme imzaladı.

2 yıllık sözleşmeye imza atan Zahavi, kulüp kariyerinde bugüne kadar 427 maç oynadı ve 260 gol attı.

Eran Zahavi transferin ardından verdiği demeçte, ''Çin'de harika zaman geçirdim. Ancak şimdi Avrupa'da neler yapabileceğimi göstermek istiyorum. PSV benim için büyük bir fırsat. Hollanda'da oynamayı dört gözle bekliyorum'' ifadelerini kullandı.

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Son dakika: Eran Zahavi PSV'ye transfer oldu
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