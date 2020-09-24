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Son dakika haberleri: 'tan 1 transfer daha! Aboubakar sonrası

Son dakika haberleri... 'ı Lille'e gönderen Beşiktaş, forvet için eski futbolcusu Aboubakar'ı Porto'dan kadrosuna kattı. Bir forvet daha transfer etmek isteyen siyah beyazlılar, 'yı gündemine aldı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 24.9.2020 20:49 ABONE OL
Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan 1 transfer daha! Aboubakar sonrası Miguel Borja

Vincent Abouabakar'ı kadrosuna katacak forvet hattını güçlendirmeyi planlayan Beşiktaş'ın, bir diğer golcü adayı belli oldu.

Şili basınında yer alan bilgilere göre Kara Kartal, gündeminde bu kez Miguel Borja'yı aldı.

Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre yeniden Avrupa'ya dönmek isteyen Borja, Beşiktaş'ı ciddi anlamda düşünüyor.

WINNER BİR TAKIM İSTİYOR
Öte yandan Avrupa'ya dönmek istediği bilinen Borja, konu ile ilgil yaptığı açıklamada, "Bana Avrupa denildiğinde, yarım kalan bir masalın sonlandırılması gerektiğini düşünüyorum. Bir takıma gidersem kupalar kazanmak ve iz bırakmak istiyorum." dedi.

Miguel Borja bu sezon 11 maça çıkarken 5 gol 2 asistle oynadı.

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Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan 1 transfer daha! Aboubakar sonrası Miguel Borja
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