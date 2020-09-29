Rangers Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Rangers Galatasaray UEFA Avrupa Ligi maçı hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi play off maçında temsilcimiz Galatasaray, İskoçya ekibi Glasgow Rangers ile karşı karşıya gelecek. Daha önce iki takım Şampiyonlar Ligi'nde karşı karşıya gelme şansı yakalamışlardı. Bu maçlardan birinden Rangers galibiyeti çıkarken, diğeri ise beraberlik ile sonuçlanmıştı. Galatasaray, Rangers ile oynayacağı müsabakayı kazanırsa, UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalma başarısını gösterecek. Peki, Galatasaray Rangers maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray Rangers UEFA Avrupa Ligi maçı hangi kanalda? İşte detaylar…

RANGERS GALATASARAY UEFA AVRUPA LİGİ MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi Play Off karşılaşması kapsamında Galatasaray, Rangers'a konuk olacak. Mücadele 1 Ekim Perşembe günü oynanacak.

RANGERS GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?

Karşılaşma 21.45'de Spor Smart ekranlarında olacak.

ÜLKE PUANI AÇISINDAN ÖNEM TAŞIYOR

Topladığı 28.800 puanla UEFA Ülke Katsayısı sıralamasında 11. sırada yer alan Türkiye'nin takipçilerinden 12. sıradaki İskoçya 28.125, 13. sıradaki Ukrayna ise 28.100 puana sahip. Bu duruma baktığımızda Galatasaray'ın doğrudan rakibimiz İskoçya'nın temsilcisi Rangers ile oynayacağı maç oldukça kritik bir hal aldı.

2021-2022 UEFA Şampiyonlar Ligi için de 11. sıradaki yerimiz garanti ve yine Devler'den yukarıdaki madde için bir lütuf bekleyeceğiz ancak 2022-2023 sıralaması için belirleyici olacak olan mevcut sezonda yerimizi kaybetme tehlikesiyle karşı karşıyayız.