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Kulübü’nden Covid-19 açıklaması

1. ekiplerinden , her maç öncesi yapılan Covid-19 test neticelerini açıkladı. Haftalar önce bir futbolcusunda pozitif çıkan daha sonra bu yönde tedbirlerini artıran Bursaspor Kulübü, bu hafta da kötü haber vermedi.

İHA
Giriş Tarihi: 1.10.2020 12:44 ABONE OL
Bursaspor Kulübü’nden Covid-19 açıklaması

Bursaspor Kulübü, yapılan Covid-19 PCR test sonuçlarının negatif çıktığını açıkladı.

TFF 1.Lig ekiplerinden Bursaspor, her maç öncesi yapılan Covid-19 PCR test neticelerini açıkladı. Haftalar önce bir futbolcusunda pozitif çıkan daha sonra bu yönde tedbirlerini artıran Bursaspor Kulübü, bu hafta da kötü haber vermedi.

Yeşil beyazlılar konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: "Teknik heyetimiz, futbolcularımız ve A takım personelimize yapılan Covid-19 PCR testleri sonuçlanmış ve bütün testler negatif çıkmıştır."

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Bursaspor Kulübü’nden Covid-19 açıklaması
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