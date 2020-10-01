CANLI YAYIN | Rangers Galatasaray maçı izle - Glasgow Rangers Galatasaray maçı hangi kanalda? Teve 2 şifresiz yayın

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CANLI YAYIN | Rangers maçı izle - Rangers Galatasaray maçı hangi kanalda? Teve 2 şifresiz yayın

'nde yoluna devam etmek için bu akşam sahaya çıkıyor. Avrupa Ligi'nde Rangers ile karşılaşacak olan Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu. Maça dakikalar kala futbolseverler, Rangers Galatasaray maçı hangi kanalda ve şifresiz canlı yayın olacak mı sorularının yanıtını araştırıyor. Rangers Galatasaray maçı izleme ekranı bu başlık altında yer alıyor. İşte, Galatasaray Glasgow Ranger maçı canlı yayını ve yayınlandığı kanal...

Giriş Tarihi: 1.10.2020 21:19 Son Güncelleme: 1.10.2020 21:19 ABONE OL
CANLI YAYIN | Rangers Galatasaray maçı izle - Rangers Galatasaray maçı hangi kanalda? Şifresiz yayın

Teve 2 şifresiz yayını ile Rangers maçı izle: Galatasaray Rangers ile bu akşam karşılaşacak. Gruplarda devam edebilmek için sahaya çıkan sarı kırmızılı temsilcimiz yeni sezondaki maçlarda mağlubiyet yaşamadı. Glasgow Rangers Galatasaray maçı hangi kanalda sorusu günün en çok araştırılan konusuydu. Spor Bakanı Kasapoğlu yaptığı son dakika açıklamasında, Rangers Galatasaray maçının şifresiz canlı yayınlanacağı açıklandı. Bu başlık altında, Teve 2 canlı izle seçeneği ve Galatasaray Glasgow Rangers maçı şifresiz izleme adımları yer almaktadır.

RANGERS GALATASARAY MAÇI CANLI YAYIN İZLE

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu tarafından yapılan açıklamada, Rangers Galatasaray maçının şifresiz yayınlanacağı müjdesi verildi. Peki, Rangers Galatasaray UEFA maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

CANLI YAYIN | Rangers Galatasaray maçı izle - Rangers Galatasaray maçı hangi kanalda? Şifresiz yayın

Play Off karşılaşması kapsamında , Rangers'a konuk olacak. 1 Ekim Perşembe günü saat 21.45'te başlayacak olan karşılaşma, Teve2 kanalından şifresiz yayınlanacak.

MAÇIN CANLI YAYINI İÇİN TIKLAYINIZ

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turunda 1 Ekim Perşembe günü İskoçya'nın Rangers takımı ile deplasmanda oynayacağı maçın teve2'den yayınlanacağını açıkladı.

Stat: Ibrox

Hakemler: Andris Treimanis, Haralds Gudermanis, Aleksejs Spasjonnikovs (Letonya)

Rangers: McGregor, Tavernier, Helander, Goldson, Barisic, Davis, Kamara, Arfield, Hagi, Morelos, Kent

Galatasaray: Fatih Öztürk, Elabdellaoui, Luyindama, Marcao, Linnes, Taylan Antalyalı, Emre Kılınç, Fehgouli, Belhanda, Babel, Falcao

CANLI YAYIN | Rangers Galatasaray maçı izle - Rangers Galatasaray maçı hangi kanalda? Şifresiz yayın

RANGERS-GALATASARAY MAÇINA DOĞRU

Teknik Direktörü Fatih Terim, play-off turunda yarın İskoçya'nın Rangers ekibiyle yapacakları maçta oyuncularından iyi bir mücadele beklediğini söyledi.

Karşılaşmanın oynanacağı Ibrox Stadı'nda çevrimiçi bir platform üzerinden düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan tecrübeli teknik adam, Rangers'ın sadece bir mevkide değil tüm hatlarıyla iyi bir takım olduğunu belirterek, "Rangers her haliyle önemli bir takım. Rangers'ı UEFA Avrupa Ligi değil, bir Şampiyonlar Ligi rakibi olarak görüyorum." dedi.

Fatih Terim, seyircisiz oynanan müsabakaların keyifli olmadığını vurgulayarak, "Alışık olmadığımız bir şekil. Hem Galatasaray hem de Rangers, çok ateşli ve takımlarına tutkun taraftarlara sahip. Eğer bu durum olmasaydı karşılıklı birer maç oynayacaktık. Çok daha adil, çekişmeli ve zevkli bir eşleşme olabilirdi. Maalesef biz dışarıda oynuyoruz. Her şeye rağmen psikolojik olarak evde oynamanın bir avantajı var. Pazar günü maç oynadık ve 4,5 saatlik uzun bir yolculuk yaptık. Seyircinin belki bir avantajı yok ama ne olursa olsun içeride oynamanın bir avantajı var. Böyle maçların favorisi olduğunu pek düşünmüyorum. Çünkü tek maçlar her şeye açıktır. Her iki taraf da tur atlamak için çalışacak. Onun için maç öncesi bir takımı favori göstermeyi mantıklı bulmuyorum." diye konuştu.

- "Babel'in Arda'yı aratmayacağını düşünüyorum"

Fatih Terim, gribal enfeksiyon nedeniyle maçın kadrosunda yer almayan Arda Turan'ın yokluğunda görev alacak Ryan Babel'e güvendiğini dile getirdi.

Tecrübeli teknik direktör, karşılaşmalardan iki gün önce futbolculara yeni tip koronavirüs testi yapıldığını anımsatarak, "Testlerin negatif çıkması bizleri çok sevindiriyor. Herkes için çok önemli bir psikolojik baskı olduğunu düşünüyorum. Her maçtan iki gün önce test oluyorsunuz. Herkesin testinin negatif çıkması için telefon bekliyorsunuz. Bunlar kolay şeyler değil. Arda'nın testleri negatif çıktı ama maalesef ağır bir ateş ve grip geçiriyor. Babel'in Arda'yı aratmayacağını düşünüyorum. Arda olsaydı iyi olurdu, bu maçları oynamış tecrübeli oyuncularımızdan biri. Ancak yapılacak bir şey yok. Bir an evvel sağlığına kavuşmasını bekliyoruz. Onun dışında bütün oyuncularımıza da güveniyoruz." ifadelerini kullandı.

CANLI YAYIN | Rangers Galatasaray maçı izle - Rangers Galatasaray maçı hangi kanalda? Şifresiz yayın

- "Sahada her şeyini veren bir takım istiyorum"

Fatih Terim, karşılaşmanın ülke puanı için önemine yönelik bir soruyu şöyle yanıtladı:

"Bizim için her maç önemli. Tabii bu ülke puanına tesir ediyorsa önemi bir kat daha artıyor. Rakibimiz ağustos ayında maç oynamaya başladı. Oturmuş ve iyi bir takıma karşı oynayacağız. Seyirci olmasa da sahanın psikolojik avantajı olacak. Bunların hepsinin üstesinden gelebilecek bir bekliyorum. Çünkü ikinci bir maç yok. Dolayısıyla yarın burada tam bir taktik anlayışı ve konsantrasyonla hareket edeceğiz. Pazar günü oynanan maçımızdaki bazı oyuncularımızın performans düşüklüğünü biraz da yorgunluğa bağladım. Oradaki eksikliklerini burada gidereceklerini ümit ediyorum. Çünkü lig maçlarının telafisi var ama bunun yok. Galatasaray bu tip maçlara alışkındır. Onun için iyi mücadele, sakin bir oyun ve sahada her şeyini veren bir takım istiyorum. Çünkü hakikaten iyi bir takıma karşı oynayacağız. Oyuncularımdan bunu bekliyorum. Buradan çıkarsak, sonraki grup aşamasından daha rahat çıkabileceğimize inanıyorum."

Sakatlığı nedeniyle maçın kadrosunda yer almayan Marcelo Saracchi'nin kendileri için önemli bir futbolcu olduğunu belirten Terim, "Saracchi olmadığı zaman oradan rakibin üzerine gitmede biraz zorluk çekiyoruz. Çok da formdaydı. Bu da bizim için bir talihsizlik. Ancak Linnes sağ ayaklı olmasına rağmen orada çok iyi oynuyor. Ona da güveniyorum. Saracchi ile Arda solda iyi anlaşıyordu. Maalesef yoklar ama futbolda yoklara alışmak zorundasınız. Kazandıktan ya da kaybettikten sonra 'Bunlar yoktu' demeniz hiçbir şeyi değiştirmez. Kazandıktan sonra her şey doğrudur, kaybettikten sonra ne yapsanız yanlıştır. Bütün kadro halinde oynayabilirsek bizim için çok iyi olacak. Bu sene lig 40 maç. Diğer kupaları da düşündüğümüz zaman bütün takımı kullanmak zorunda kaldığımız bir süreç görünüyor." değerlendirmesinde bulundu.

- "Ianis çok başarılı gidiyor"

Fatih Terim, Rangers'ta forma giyen Galatasaray'ın efsane oyuncularından Gheorghe Hagi'nin oğlu Ianis Hagi ile ilgili bir soru üzerine, "Hagi benimle 4 yıl çalıştı. Olağanüstü işler başardık. Hakikaten çok büyük futbolcuydu. Saygı duyulması gereken bir oyuncuydu. Çok da önemli işler yaptı. Oğlunun da çok yetenekli olduğunu biliyorum. Ianis, Türkiye'de doğdu. Çok da başarılı gidiyor. Yetenekli bir genç. Babasına yetişir mi bilmiyorum ama ümit ederim babasını geçer. Tabii Hagi'yi geçmek kolay değil. Çok daha iyi oynayacağını düşünüyorum. Daha iyi zamanları olacağına inanıyorum." şeklinde görüş belirtti.

Terim, Rangers Teknik Direktörü Steven Gerrard ile ilgili olarak ise "Gerrard çok büyük oyuncuydu. Teknik adamlığa da çok iyi başladı. Çok da iyi götürüyor. Takımını gördüğüm zaman da kendisinin çok daha iyi işler yapacağına inanıyorum. Futbolculuğu tartışılmaz. Teknik adam olarak da kariyeri her geçen gün yükselecek gibi duruyor." ifadelerini kullandı.

CANLI YAYIN | Rangers Galatasaray maçı izle - Rangers Galatasaray maçı hangi kanalda? Şifresiz yayın

play-off turunda , yarın TSİ 21.45'ta Ibrox Stadyumu'nda İskoç ekibi Ranger FC ile karşılaşacak. Müsabaka korona virüs önlemleri kapsamında seyircisiz oynanacak. Tek maç eleme usulüne göre gerçekleşecek maçı kazanan takım UEFA Avrupa Ligi gruplarında yer alma hakkı kazanacak.

5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik

Galatasaray, bu sezon oynadığı 5 resmi müsabakadan 4 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de Gaziantep FK ve Medipol Başakşehir'i yenerken, Fenerbahçe ile berabere kaldı. Cimbom, UEFA Avrupa 2. Ön Eleme Turu'nda da Neftçi Bakü'yü, 3. Ön Eleme Turu'nda da Hajduk Split'i mağlup etti. Aslan söz konusu 5 karşılaşmada 10 gol atarken, kalesinde 2 gol gördü.

Avrupa kupalarında 288. randevu

Galatasaray, Avrupa kupalarında bugüne kadar 287 kez mücadele etti. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar, 101 kez sahadan galip ayrılırken, 111 defa da rakiplerine mağlup oldu. 75 karşılaşmada ise kazanan taraf çıkmadı. Geride kalan müsabakalarda Cimbom, rakip fileleri 382 kez havalandırırken, kalesinde ise 429 gol gördü.

CANLI YAYIN | Rangers Galatasaray maçı izle - Rangers Galatasaray maçı hangi kanalda? Şifresiz yayın

Terim yönetiminde Avrupa'da 81. maç

Teknik Direktör Fatih Terim, 'ın başında bugüne kadar 80 kez Avrupa kupası maçına çıktı. Geride kalan karşılaşmalarda Terim'in öğrencileri 32 galibiyet, 31 mağlubiyet ve 17 beraberlik aldı. Sarı-kırmızılı takım, Terim yönetimindeki Avrupa karşılaşmalarında 109 gol atarken, kalesinde ise 117 gole engel olamadı.

CANLI YAYIN | Rangers Galatasaray maçı izle - Rangers Galatasaray maçı hangi kanalda? Şifresiz yayın

Fatih Terim ile elenmedi

, Teknik Direktör Fatih Terim ile bugüne kadar oynadığı eleme turlarının hepsini geçti. Sarı-kırmızılılar, Terim yönetiminde 4'ü Şampiyonlar Ligi, 2'si de UEFA olmak üzere toplam 6 eleme turunda mücadele etti. Cimbom, oynadığı 10 maçın hepsini kazandı.

3. randevu

Galatasaray ile Rangers, bugüne kadar 2 defa karşı karşıya geldi. İki takım, 2000-2001 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1. Tur'da D Grubu'nda yer aldı. İstanbul'daki mücadeleyi sarı-kırmızılılar, 3-2 kazanırken, deplasmandaki maç ise golsüz berabere sona erdi. Grubu Galatasaray ikinci, Rangers ise üçüncü sırada tamamlamıştı.

CANLI YAYIN | Rangers Galatasaray maçı izle - Rangers Galatasaray maçı hangi kanalda? Şifresiz yayın

Willem II ve Lincoln Red'i eledi

Avrupa macerasına 'ne 2. Ön Eleme Turu'ndan başlayan Rangers, Celebelitarık ekibi Lincoln Red'i 5-0 yenerek bir üst tura çıktı. İskoç temsilcisi, 3. Ön Eleme Turu'nda da Hollanda'nın Willem II takımını 4-0'la geçerek play-off turuna kaldı.

Rangers'ta tanıdık yüzler

Rangers'ı İngiliz teknik adam Steven Gerrard çalıştırıyor. Takımda tanıdık bir isim de bulunuyor. İskoç ekibinde 'ın efsane futbolcusu ve eski teknik direktörü Gheorghe Hagi'nin oğlu Ianis Hagi oynuyor. Rangers'da ayrıca bir dönem Beşiktaş forması giyen kaleci Allan McGregor da var.

Takımın değeri 60 milyon Euro

Rangerd FC'nin bu seneki kadrosunun güncel piyasa değeri 60 milyon 230 bin Euro. Takımın en değerli futbolcusu ise Alfredo Morelos. Morelos'ın güncel piyasa değeri 15 milyon Euro. Takım kaptanı James Tavernier'in 5 milyon Euro, Ianis Hagi'nin de 4 milyon 500 bin Euro değeri bulunuyor.

CANLI YAYIN | Rangers Galatasaray maçı izle - Rangers Galatasaray maçı hangi kanalda? Şifresiz yayın

İskoçya'da liderlik koltuğunda oturuyor

İskoçya Premier Ligi'nde yenilgisiz yoluna devam eden Rangers, liderlik koltuğunda bulunuyor. Gerrard'ın öğrencileri, ligde geride kalan 9 haftada 7 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Söz konusu maçlarda rakip fileleri 22 kez havalandırırken, kalesinde ise 3 gol gördü. Rangers, son olarak Motherwell deplasmanından 5-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Düdük Andris Treimanis'te

Rangers FC ile arasında oynanacak mücadeleyi Letonya Futbol Federasyonu'ndan Andris Treimanis yönetecek. Treimanis'in yardımcılıklarını Haralds Gudermanis ve Aleksejs Spasjonnikovs yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Aleksandrs Golubevs olacak.

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