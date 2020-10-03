Fenerbahçe - Fatih Karagümrük | CANLI

Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe sahasında ligin flaş ekiplerinden Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor. Sarı-lacivertlilerin maç öncesi 5 puanı bulunurken, haftaya lider giren Karagümrük 7 puanda. Zorlu mücadelenin canlı anlatımı ve tüm detayları sabah.com.tr/spor sayfasında...
Fenerbahçe: Altay Bayındır, Gökhan Gönül, Lemos, Tisserand, Caner Erkin, Luiz Gustavo, Jose Sosa, Ozan Tufan, Valencia, Thiam, Samatta
Karagümrük: Viviano, Eric, Roco, Zukanovic, Balkovec, Biglia, Ndao, Sabo, Salibur, Darri, Sobiech
FENERBEHÇE YENİLERE KAYBETMİYOR
Fenerbahçe, Süper Lig'e o sezon yükselen takımlarla çıktığı son 11 maçı kaybetmedi. Sarı-lacivertliler 11 müsabakada 6 galibiyet ve 5 beraberlik alırken, oynadığı son 3 maçtan ise birer puanla ayrıldı.