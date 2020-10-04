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Liverpool maçı hangi kanalda? Aston Villa Liverpool maçı saat kaçta, ne zaman?

’de 4. Hafta heyecanı yaşanıyor. Son şampiyon Liverpool bu yıla da oldukça iddialı bir giriş yaptı. Bu akşamki mücadelede ise, sahasında Liverpool’u ağırlayacak. Maç öncesi futbolseverler karşılaşma ile ilgili detayları araştırıyor. Peki, Aston Villa Liverpool maçı hangi kanalda? Aston Villa Liverpool maçı saat kaçta, ne zaman?

Giriş Tarihi: 4.10.2020 17:03 ABONE OL
Aston Villa Liverpool maçı hangi kanalda? Aston Villa Liverpool maçı saat kaçta, ne zaman?

İngiltere Premier Lig'de son şampiyon Liverpool bu akşam, Aston Villa'ya konuk olacak. Karşılaşma öncesi futbolseverler mücadele ile ilgili detayları araştırıyor. Peki, Aston Villa Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

ASTON VILLA - LIVERPOOL MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Aston Villa - Liverpool maçı 4 Ekim Pazar günü saat 21:15'te S Sport üzerinden canlı yayınlanacak.

ASTON VILLA - LIVERPOOL MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

Aston Villa: Martínez, Targett, Mings, Konsa, Cash, Hourihane, Luiz, McGinn, Grealish, Watkins, Trézéguet

Aston Villa: Martínez, Targett, Mings, Konsa, Cash, Hourihane, Luiz, McGinn, Grealish, Watkins, Trézéguet

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Aston Villa Liverpool maçı hangi kanalda? Aston Villa Liverpool maçı saat kaçta, ne zaman?
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