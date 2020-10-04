Aston Villa Liverpool maçı hangi kanalda? Aston Villa Liverpool maçı saat kaçta, ne zaman?

İngiltere Premier Lig'de son şampiyon Liverpool bu akşam, Aston Villa'ya konuk olacak. Karşılaşma öncesi futbolseverler mücadele ile ilgili detayları araştırıyor. Peki, Aston Villa Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...
Aston Villa - Liverpool maçı 4 Ekim Pazar günü saat 21:15'te S Sport üzerinden canlı yayınlanacak.
Aston Villa: Martínez, Targett, Mings, Konsa, Cash, Hourihane, Luiz, McGinn, Grealish, Watkins, Trézéguet
Aston Villa: Martínez, Targett, Mings, Konsa, Cash, Hourihane, Luiz, McGinn, Grealish, Watkins, Trézéguet