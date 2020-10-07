Almanya Türkiye maçı CANLI İZLE | TRT Spor ile Almanya -Türkiye maçı canlı yayın izle!

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maçı CANLI İZLE | ile Almanya -Türkiye maçı canlı yayın izle!

Futbol tutkunlarını yakından ilgilendiren maçı canlı izle ekranı an itibariyle araştırılmaya başlandı. A Milli Futbol Takımımız, Köln Stadyumu'nda Almanya ile özel maçta karşı karşıya gelen iki takımda üstün gelmek için mücadele edecek. Bu heyecanlı maçı izlemek isteyen futbolseverler canlı izle şeklinde araştırmalarına devam ediyor. kanalında karşılaşma canlı olarak yayınlanıyor. Haberimizde, ile aşağıda yer alan bağlantıyla izleyebilirsiniz. İşte TRT Spor ile

Giriş Tarihi: 7.10.2020 21:22 Son Güncelleme: 7.10.2020 21:23 ABONE OL
Almanya Türkiye maçı canlı izle? TRT Spor ile Almanya Türkiye maçı canlı yayın izle

Köln RheinEnergie Stadı'nda oynan maçı için kıran kırana mücadele yaşanıyor. Şenol Güneş yönetimindeki Türkiye, deplasmanda Almanya ile özel maçta karşı karşıya gelirken maçın şifresiz olarak yayınlandığı biliniyor. Çekişmeli geçmesi beklenen karşılaşmayı izlemek isteyen futbolseverler şeklinde araştırmalarını sürdürüyor. ekranlarında yayınlanacak olan karşılaşmanın şifresiz olarak verileceği açıklanmıştı. Bu bağlamda spor severler Almanya Türkiye maçı TRT Spor ile canlı izle ekranını bu başlık altında bulabilirler.

ALMANYA TÜRKİYE MAÇI CANLI İZLE! TRT SPOR ALMANYA TÜRKİYE MAÇI CANLI YAYIN İZLE

Haberimizde, yer alan link vasıtasıyla TRT Spor canlı yayını ile Almanya Türkiye maçını izleyebilir ve anlık skor takibi yapabilirsiniz.

Almanya Türkiye maçı canlı izle? TRT Spor ile Almanya Türkiye maçı canlı yayın izle

ALMANYA TÜRKİYE MAÇI CANLI İZLE! BEIN SPORTS CANLI YAYIN!

Haberimizde, yer alan link vasıtasıyla canlı yayını ile maçını izleyebilir ve anlık skor takibi yapabilirsiniz.

ALMANYA TÜRKİYE MAÇI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

? TRT Spor ile

Almanya ile Türkiye takımları hazırlık maçında karşılaşıyor. RheinEnergie'da7 Ekim Çarşamba akşamında saat 21.45'de başlayan Almanya Türkiye karşılaşması TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanıyor.

ALMANYA - TÜRKİYE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

7 Ekim Çarşamba günü, Köln Stadı'nda oynanacak Almanya - Türkiye maçı TSİ 21.45'te başlayacak ve TRTSpor'dan naklen yayımlanacak.

İLK 11'LER

Almanya: Leno, Henrichs, Koch, Rüdiger, Schulz, Emre Can, Neuhaus, Draxler, Havertz, Brandt, Waldschmidt

Türkiye: Mert, Sangare, Kaan, Merih, Hasan Ali, Okay, Ozan, Yusuf, Emre Kılınç, Efecan, Enes

A Milli Takım, Almanya maçının ardından, UEFA Uluslar B Ligi'nde 11 Ekim Pazar günü Moskova'da Rusya'ya konuk olup, 14 Ekim Çarşamba günü ise İstanbul'da Sırbistan'ı ağırlayacak.

A MİLLİ TAKIM ADAY KADROSU

A Milli Takım'ın aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleci: Mert Günok (Medipol Başakşehir), Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Savunma: Zeki Çelik (Lille), Mert Müldür, Kaan Ayhan (Sassuolo), Nazım Sangare (Fenerbahçe), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Merih Demiral (Juventus), Ozan Kabak (Schalke 04), Umut Meraş (Le Havre), Hasan Ali Kaldırım (Medipol Başakşehir)

Orta saha: Cengiz Ünder (Leicester City), Efecan Karaca (Aytemiz Alanyaspor), Dorukhan Toköz (Beşiktaş), Hakan Çalhanoğlu (Milan), İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir), Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Orkun Kökçü (Feyenoord), Ozan Tufan (Fenerbahçe), Yusuf Yazıcı (Lille), Abdülkadir Ömür (Trabzonspor), Emre Kılınç (Galatasaray)

Forvet: Ahmed Kutucu (Schalke 04), Burak Yılmaz (Lille), Enes Ünal (Getafe), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf)

Almanya Türkiye maçı canlı izle? TRT Spor ile Almanya Türkiye maçı canlı yayın izle

ŞENOL GÜNEŞ, A MİLLİ TAKIM'LA 65. MAÇINDA

Deneyimli teknik adam Şenol Güneş, karşılaşmasıyla A Milli Futbol Takımı'nın başındaki 65. maçına çıkacak.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Almanya ile yarın oynanacak özel maçla ay-yıldızlı ekibin başındaki 65. karşılaşmasına çıkacak.

Milli takımın başındaki ikinci dönemini geçiren Şenol Güneş yönetiminde 46'sı resmi, 18'i özel 64 maç oynadı. Milli takım, Güneş ile çıktığı 64 maçta, 32 galibiyet, 16 beraberlik ve 16 yenilgi yaşadı.

, Güneş yönetiminde 94 gol attı, kalesinde 55 gole engel olamadı.

ŞENOL GÜNEŞ İLE 19. ÖZEL MAÇ

A Milli Takım, Almanya karşılaşmasıyla Şenol Güneş yönetiminde 19. özel maçına çıkacak.

Türkiye, Güneş yönetiminde sahaya çıktığı 18 özel maçta 5 galibiyet, 7 yenilgi ve 6 beraberlik aldı.

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