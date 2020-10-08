Özel maçta gol düellosu! Almanya Türkiye maç özeti

A Milli Futbol Takımı dün akşam özel maçta Almanya ile karşı karşıya geldi. Milliler, UEFA Uluslar Ligi'nde oynanacak grup maçları öncesinde iyi bir futbol sergileyerek moral depoladı. Gol düellosunun yaşandığı maçta Milliler, 3 kez geriden gelerek sahadan beraberlikle ayrılmayı başardı. Almanya Türkiye maçından dakika dakika maç özeti ayrıntılarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

ALMANYA TÜRKİYE MAÇ ÖZETİ

A Milli Takım, Uluslar Ligi maçlar öncesinde hazırlık mücadelesinde Almanya'ya konuk oldu

Karşılaşmanın 45+1. dakikasında Draxler ile öne geçen ev sahibi ekibe yanıt 49. dakikada Ozan Tufan'dan geldi.

Dakikalar 57'yi gösterdiğinde sahneye Neuhaus çıktı ve bir kez daha Almanya'yı öne geçirdi. Milliler, 67. dakikada Efecan ile skoru eşitledi.

Almanya, Waldschmidt ile 81. dakikada skoru 3-2'ye getirse de son sözü 90+4. dakikada Kenan Karaman söyledi ve A Milli Takım, Almanya ile 3-3 berabere kaldı.

ALMANYA TÜRKİYE ÖZEL MAÇTAN DAKİKALAR

4' Almanya'nın Draxler ile bulduğu gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi

11' Yusuf'un kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde topla buluşan Efecan'ın şutu Almanya savunmasında kaldı

13' Emre Kılınç'ın sol kanattan ortasında topla buluşan Yusuf Yazıcı'nın şutu auta çıktı

19' Yusuf Yazıcı'nın ceza sahası dışından vuruşu Leno'da kaldı.

21' Schulz'un sol çaprazdan şutu yan ağlarda kaldı.

24' Yusuf'un akıl dolu pasında topla ceza sahası içinde buluşan Ozan'ın şutu kalecide kaldı.

41' Waldschmidt'in sert şutunda Mert köşeye harika uzandı!

45+1' Savunma arkasına yaptığı koşuda topla buluşan Draxler, ağları havalandırdı.

49' Ozan Tufan ceza sahası yayından mükemmel bir plaseyle maça eşitlik getirdi!

52' Cengiz'in sert şutu kaleci Leno'da kaldı

57' Almanya, Neuhaus'un golüyle 2-1 öne geçti.

67' Efecan Karaca yaptığı presle kazandığı topu çok şık bir şekilde ağlara gönderdi

81' Waldschmidt, Almanya'yı bir kez daha öne geçirdi.

Hakemler: Benoit Bastien, Hicham Zakrani, Frederic Haquette (Fransa)

Almanya: Leno, Koch, Henrichs, Rüdiger (Dk. 59 Tah), Neuhaus (Dk. 70

Dahoud), Emre Can, Draxler (Dk. 59 Hofman), Brandt (Dk. 86 Stark), Waldschmidt,

Schulz (Dk. 70 Gosens), Havertz (Dk. 90 Amiri)

Türkiye: Mert Günok, Hasan Ali Kaldırım, Kaan Ayhan (Dk. 75 Ozan Kabak), Merih Demiral, Nazım Sangare, Emre Kılınç (Dk. 46 Cengiz Ünder), Efecan Karaca (Dk. 70 Mahmut Tekdemir), Okay Yokuşlu (Dk. 63 Kenan Karaman), Ozan Tufan, Yusuf Yazıcı (Dk. 46 Dorukhan Toköz), Enes Ünal (Dk. 85 Abdülkadir Ömür)

Goller: Dk. 45 1 Draxler, Dk. 58 Neuhaus, Dk. 81 Waldschmidt

(Almanya), Dk. 50 Ozan Tufan, 68. Efecan Karaca, Dk. 90 4 Kenan Karaman

(Türkiye)

Sarı kartlar: Dk. 18 Rüdiger, Dk. 23 Draxler, Dk. 68 Emre Can (Almanya), Dk. 77 Cengiz Ünder (Türkiye)