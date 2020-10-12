Ayarı bozuldu!

Cuma akşamı Galatasaray ile Ümit Milli Takım arasında oynanan hazırlık maçına Marcao damgasını vurdu. Halil Dervişoğlu'na tokat attığı iddiası iki cepheden de yalanlandı ancak Brezilyalı stoperin sinirli hali Florya'da herkesin dikkatini çekti.850 bin Euro'luk garanti ücretinden memnun olmayan Marcao'nun, sarıkırmızılı yönetimden zam beklediği dönemde uygulanan yüzde 15 indirimden çok rahatsız olduğu öğrenildi.Eylül ayı maaşı hesabına 12 bin 750 bin Euro az yatırılan Marcao, 11'e ilk yazılan isim ancak takımın maaş bütçesinde 14. sırada yer alıyor.Sezona oldukça formda başlayan Marcao'ya ocak ayında teklif gelmesine kesin gözüyle bakılıyor.Marcaoiş ahlakı üst düzeyde bir oyuncu. Hem mükemmel profesyonel hem de mükemmel bir aile babası, G.Saray'da en az para alan oyunculardan biri olmasına rağmen bir gün yönetime çıkıp, 'Benim maaşımı yükseltin' talebinde bulunmadı. Ama ben yönetime şu öneriyi yaptım; "Galatasaray Başkanı'nın da Marcao'nun gelecek yıldan itibaren maaşını yükseltme eğiliminde olduğunu öğrendim. Marcao'dan çok memnun olan Fatih Terim de Brezilyalı stoper için 'Artık 15 milyon Euro'ya satılamaz, daha fazlası gerekir' demişti. Şunu söyleyeyim, Galatasaray yönetimi FIFA'nın verdiği talimatlar doğrusunda tüm oyunculardan indirim almak zorunda. İndirim konusunda oyuncu ayrımı yapamaz.Hatta Belhanda ve Feghouli'i de karşı çıkmalarına rağmen bu prosedür yapıldı.Avrupa'nın bütün kulüpleri pandemi yüzünden maaşlarda farklı yüzdelerde indirim yapıyorlar. Bu ayrı bir konu, Marcao'nun yıllık ücretine zam yapılıp kontratının uzatılması ise farklı bir konu. Sol ayaklı stoper bulmak zor, Kolarov sonrasında sol ayaklı oyuncusu kalmayanMarcao ile ilk yapılan kontrat 3.5 yıllık. Belli ki menajeri 5 yılı kabul etmemiş ve 3.5 yıl için de 'Galatasaray'ı vitrin olarak kullanır, kazanır, kazandırır gideriz' demiş. Galatasaray'da son iki yönetim arasındaki fark Belhanda-Marcao'nın kontratlarıdır. Dursun Özbek, Fransa'da 1.5 milyon kazanan Belhanda'yı 3.3 artı bonusla ikna etmişti.Yapılması gereken oyuncuya iki katını verip kontratı sezon sonunda bitecek olan ve yeni kontratı hâlâ verilmeyen kaptan Muslera ile imza töreni düzenlemek.