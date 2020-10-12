Ayarı bozuldu!

SABAH Spor, Galatasaray’da olay adam Marcao’nun gergin tavırlarının nedenini açıklıyor: 850 bin Euro'luk maaşına zam beklerken yapılan yüzde 15 indirimden rahatsız olan Brezilyalı stoperin kızgın olduğu ve bunun da Florya'ya yansıdığı ortaya çıktı
Cuma akşamı Galatasaray ile Ümit Milli Takım arasında oynanan hazırlık maçına Marcao damgasını vurdu. Halil Dervişoğlu'na tokat attığı iddiası iki cepheden de yalanlandı ancak Brezilyalı stoperin sinirli hali Florya'da herkesin dikkatini çekti. Hazırlık maçında karşısındagenç oyuncular olmasına rağmen ikilimücadelelerde rakiplerine oldukça sertgiren Marcao, faul atışı tartışması yaşadığıHalil'in üzerine yürüyüp itincehocası Terim tarafından kenara alındı.
850 bin Euro'luk garanti ücretinden memnun olmayan Marcao'nun, sarıkırmızılı yönetimden zam beklediği dönemde uygulanan yüzde 15 indirimden çok rahatsız olduğu öğrenildi.
ROMA'YA TRANSFER OLMAYI İSTİYORDU
Eylül ayı maaşı hesabına 12 bin 750 bin Euro az yatırılan Marcao, 11'e ilk yazılan isim ancak takımın maaş bütçesinde 14. sırada yer alıyor. Çok istediği Roma'yatransferi gerçekleşmeyen 24 yaşındakiSambacı'yı Newcastle da takibealsa da Galatasaray'da kalmıştı. Sezona oldukça formda başlayan Marcao'ya ocak ayında teklif gelmesine kesin gözüyle bakılıyor.
NE DEDİLER?
LEVENT TÜZEMEN İndirim konusunda ayrıma gidilemezdi
Marcao, iş ahlakı üst düzeyde bir oyuncu. Hem mükemmel profesyonel hem de mükemmel bir aile babası, G.Saray'da en az para alan oyunculardan biri olmasına rağmen bir gün yönetime çıkıp, 'Benim maaşımı yükseltin' talebinde bulunmadı. Ama ben yönetime şu öneriyi yaptım; "Marcao'nun maaşınıyükseltin, çıkış bedelini de en az 30 milyonEuro yapın..." Galatasaray Başkanı'nın da Marcao'nun gelecek yıldan itibaren maaşını yükseltme eğiliminde olduğunu öğrendim. Marcao'dan çok memnun olan Fatih Terim de Brezilyalı stoper için 'Artık 15 milyon Euro'ya satılamaz, daha fazlası gerekir' demişti. Şunu söyleyeyim, Galatasaray yönetimi FIFA'nın verdiği talimatlar doğrusunda tüm oyunculardan indirim almak zorunda. İndirim konusunda oyuncu ayrımı yapamaz. Eğer yönetimbunu yapar, diğer oyuncular da şikâyetederse Galatasaray ceza alır. Prosedürgereği bu indirimler tüm takıma uygulandı. Hatta Belhanda ve Feghouli'i de karşı çıkmalarına rağmen bu prosedür yapıldı.
BÜLENT TİMURLENK Yapılması gereken açık olarak belli
Avrupa'nın bütün kulüpleri pandemi yüzünden maaşlarda farklı yüzdelerde indirim yapıyorlar. Bu ayrı bir konu, Marcao'nun yıllık ücretine zam yapılıp kontratının uzatılması ise farklı bir konu. Sol ayaklı stoper bulmak zor, Kolarov sonrasında sol ayaklı oyuncusu kalmayan Roma da bu yüzden G.Saray'ın kapısınıçaldı ama teklife gelince cimriydiler. Marcao ile ilk yapılan kontrat 3.5 yıllık. Belli ki menajeri 5 yılı kabul etmemiş ve 3.5 yıl için de 'Galatasaray'ı vitrin olarak kullanır, kazanır, kazandırır gideriz' demiş. Galatasaray'da son iki yönetim arasındaki fark Belhanda-Marcao'nın kontratlarıdır. Dursun Özbek, Fransa'da 1.5 milyon kazanan Belhanda'yı 3.3 artı bonusla ikna etmişti. Marcao ise bu yönetimden1 milyonu bile alamadı. Yapılması gereken oyuncuya iki katını verip kontratı sezon sonunda bitecek olan ve yeni kontratı hâlâ verilmeyen kaptan Muslera ile imza töreni düzenlemek.