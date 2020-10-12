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Ayarı bozuldu!

SABAH Spor, ’da olay adam ’nun gergin tavırlarının nedenini açıklıyor: 850 bin Euro'luk maaşına beklerken yapılan yüzde 15 indirimden rahatsız olan Brezilyalı stoperin kızgın olduğu ve bunun da Florya'ya yansıdığı ortaya çıktı

MEHMET ÖZCAN
Giriş Tarihi: 12.10.2020 ABONE OL
Ayarı bozuldu!
Cuma akşamı Galatasaray ile Ümit Milli Takım arasında oynanan hazırlık maçına Marcao damgasını vurdu. Halil Dervişoğlu'na tokat attığı iddiası iki cepheden de yalanlandı ancak Brezilyalı stoperin sinirli hali Florya'da herkesin dikkatini çekti. Hazırlık maçında karşısında genç oyuncular olmasına rağmen ikili mücadelelerde rakiplerine oldukça sert giren Marcao, faul atışı tartışması yaşadığı Halil'in üzerine yürüyüp itince hocası Terim tarafından kenara alındı.
850 bin Euro'luk garanti ücretinden memnun olmayan Marcao'nun, sarıkırmızılı yönetimden zam beklediği dönemde uygulanan yüzde 15 indirimden çok rahatsız olduğu öğrenildi.

ROMA'YA TRANSFER OLMAYI İSTİYORDU
Eylül ayı maaşı hesabına 12 bin 750 bin Euro az yatırılan Marcao, 11'e ilk yazılan isim ancak takımın maaş bütçesinde 14. sırada yer alıyor. Çok istediği Roma'ya transferi gerçekleşmeyen 24 yaşındaki Sambacı'yı Newcastle da takibe alsa da Galatasaray'da kalmıştı. Sezona oldukça formda başlayan Marcao'ya ocak ayında teklif gelmesine kesin gözüyle bakılıyor.

NE DEDİLER?

LEVENT TÜZEMEN
İndirim konusunda ayrıma gidilemezdi
Marcao, iş ahlakı üst düzeyde bir oyuncu. Hem mükemmel profesyonel hem de mükemmel bir aile babası, G.Saray'da en az para alan oyunculardan biri olmasına rağmen bir gün yönetime çıkıp, 'Benim maaşımı yükseltin' talebinde bulunmadı. Ama ben yönetime şu öneriyi yaptım; "Marcao'nun maaşını yükseltin, çıkış bedelini de en az 30 milyon Euro yapın..." Galatasaray Başkanı'nın da Marcao'nun gelecek yıldan itibaren maaşını yükseltme eğiliminde olduğunu öğrendim. Marcao'dan çok memnun olan Fatih Terim de Brezilyalı stoper için 'Artık 15 milyon Euro'ya satılamaz, daha fazlası gerekir' demişti. Şunu söyleyeyim, Galatasaray yönetimi FIFA'nın verdiği talimatlar doğrusunda tüm oyunculardan indirim almak zorunda. İndirim konusunda oyuncu ayrımı yapamaz. Eğer yönetim bunu yapar, diğer oyuncular da şikâyet ederse Galatasaray ceza alır. Prosedür gereği bu indirimler tüm takıma uygulandı. Hatta Belhanda ve Feghouli'i de karşı çıkmalarına rağmen bu prosedür yapıldı.

BÜLENT TİMURLENK
Yapılması gereken açık olarak belli
Avrupa'nın bütün kulüpleri pandemi yüzünden maaşlarda farklı yüzdelerde indirim yapıyorlar. Bu ayrı bir konu, Marcao'nun yıllık ücretine zam yapılıp kontratının uzatılması ise farklı bir konu. Sol ayaklı stoper bulmak zor, Kolarov sonrasında sol ayaklı oyuncusu kalmayan Roma da bu yüzden G.Saray'ın kapısını çaldı ama teklife gelince cimriydiler. Marcao ile ilk yapılan kontrat 3.5 yıllık. Belli ki menajeri 5 yılı kabul etmemiş ve 3.5 yıl için de 'Galatasaray'ı vitrin olarak kullanır, kazanır, kazandırır gideriz' demiş. Galatasaray'da son iki yönetim arasındaki fark Belhanda-Marcao'nın kontratlarıdır. Dursun Özbek, Fransa'da 1.5 milyon kazanan Belhanda'yı 3.3 artı bonusla ikna etmişti. Marcao ise bu yönetimden 1 milyonu bile alamadı. Yapılması gereken oyuncuya iki katını verip kontratı sezon sonunda bitecek olan ve yeni kontratı hâlâ verilmeyen kaptan Muslera ile imza töreni düzenlemek.

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