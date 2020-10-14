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Giriş Tarihi: 14.10.2020 14:20 Son Güncelleme: 14.10.2020 14:33 ABONE OL
Son dakika Fenerbahçe haberi: Garry Rodrigues idmanı yarıda bıraktı!

Fenerbahçe, Göztepe maçı hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Sarı-lacivertlilerde Garry Rodrigues, kasığında yaşadığı ağrı nedeniyle idmanı yarıda bıraktı.

Süper Lig'in 5. haftasında İzmir deplasmanında Göztepe'nin konuğu olacak olan Fenerbahçe, bu müsabakalarını hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı idmanla devam etti. Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde yapılan antrenmana milli takımda bulunan futbolcular katılmazken, tedavisi devam eden Diego Perotti düz koşulara başladı.

İdman sırasında üst adalesinde sertleşme yaşayan Garry Rodrigues ise antrenmanı yarıda bıraktı. Gökhan Gönül de takımdan ayrı koşu çalışması gerçekleştirdi.

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Son dakika Fenerbahçe haberi: Garry Rodrigues idmanı yarıda bıraktı!
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