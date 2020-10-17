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Fenerbahçeli Perotti'nin sahalara dönüş tarihi belli oldu

'nin yıldızı , sakatlığı sebebiyle henüz sarı-lacivertli formayı giyemedi. Kariyeri boyunca ciddi sakatlıklar yaşayan Arjantinli oyuncu riske edilmeyecek ve tam olarak hazır olmadan sahaya çıkarılmayacak. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 17.10.2020 09:49 ABONE OL
Fenerbahçeli Perotti'nin sahalara dönüş tarihi belli oldu

Transfer döneminde önemli isimleri kadrosuna katan Fenerbahçe'nin son hamlesi Roma'dan Arjantinli futbolcu Diego Perotti olmuştu.

Kariyerinde yaşadığı sakatlıklarla dikkat çeken tecrübeli isim, sarı-lacivertli takımda da henüz maça çıkmadı.

Takvim'de yer alan habere göre Fenerbahçe'de teknik ekip Perotti'yi riske etmeme kararı aldı.

Süper Lig'de oynanacak Göztepe, Trabzonspor, Antalyaspor ve Konyaspor maçlarını kaçıracak olan yıldız futbolcu, milli aradan sonra 22 Kasım'daki Gençlerbirliği maçında hazır olacak.

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Fenerbahçeli Perotti'nin sahalara dönüş tarihi belli oldu
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