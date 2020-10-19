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’ın maçı ne zaman? Beşiktaş bu hafta maç oynayacak mı, kimle oynayacak?

’de 5. hafta heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Fenerbahçe dün Göztepe karşısında zorda olsa galip gelerek, maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturmayı başardı. Öte yandan ’ın bu hafta maçının olup olmadığı merak konusu oluyor. Peki, Beşiktaş’ın maçı ne zaman? Beşiktaş bu hafta maç oynayacak mı?

Giriş Tarihi: 19.10.2020 14:02 ABONE OL
Beşiktaş’ın maçı ne zaman? Beşiktaş bu hafta maç oynayacak mı, kimle oynayacak?

Beşiktaş'ın maçı ne zaman? Spor Toto süper Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ederken, Beşiktaşlı taraftarlar, takımlarının maçlarının ne zaman oynayacağı konusunda araştırma yapıyor. Peki, Beşiktaş maçı ne zaman? Beşiktaş bu hafta maç oynayacak mı?

BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?

Süper Lig'in 2020-2021 sezonunda 5. hafta heyecanı yaşanıyor. 21 takımın mücadele ettiği sezonda, her hafta bir takım BAY geçiyor. Bu haftanın bay geçen takımı ise Beşiktaş oldu.

DÖRT BÜYÜKLER NE ZAMAN BAY GEÇECEK?

Beşiktaş: 5.hafta (BAY)

Galatasaray: 12.hafta (BAY)

Fenerbahçe: 15.hafta (BAY)

Trabzonspor: 18.hafta (BAY)

BEŞİKTAŞ'IN MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş Süper Lig'in 6. haftasında Denizlispor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Mücadele 26 Ekim Pazartesi saatler 20.00'ı gösterdiğinde başlayacak.

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Beşiktaş’ın maçı ne zaman? Beşiktaş bu hafta maç oynayacak mı, kimle oynayacak?
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