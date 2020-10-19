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ekiplerinden ’da forma giyen “” lakaplı oyuncu ’ya ilişkin detaylar futbolseverler tarafından , kaç yaşında, , hangi takımlarda oynadı? sorularıyla araştırmalar yapıyor. Peki, Radamel Falcao kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 20.10.2020 04:14 Son Güncelleme: 20.10.2020 04:15 ABONE OL
Radamel Falcao kimdir? Radamel Falcao kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı?

Galatasaray'a geldiği dönemde futbol dünyasında gündeme damgasını vuran "El Tigre" lakaplı Radamel Falcao'yla ilgili bilgiler merak edilerek Radamel Falcao kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı? sorularıyla yoğun şekilde araştırma yapılıyor.

RADAMEL FALCAO KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ, HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Radamel Falcao García Zárate, kısaca Falcao,10 Şubat 1986; Santa Marta, Kolombiya'da doğdu.

Kolombiya milli takımının en önemli oyuncularından biri olan Falcao Atletico Madrid'den Monaco'ya 56 milyon euro'ya transfer oldu. 2011-2012 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde 14 Martta attığı 17 golle, 15 gol atan Jürgen Klinssmann'ın rekorunu kırıp ve Avrupa kupalarında bir sezonda en çok gol atan futbolcu olarak büyük bir başarıya imza attı.

Atletico Madrid yılları

Atlético Madrid takımındaki ilk lig maçına Valencia CF ile deplasmanda 1-0 yenildikleri maçta çıktı. Takımdaki ilk golünü UEFA Avrupa Ligi Celtic FC ile Vicente Calderón Stadı'da oynanan maçta attı. Ligde Racing Santander ile oynanan maçta ilk hat-trickini yaptı. 2. hat-trickini Real Soceidad'a karşı yaptı. Avrupa Ligi Beşiktaş ile oynanan maçta da 1 gol attı. Çeyrek finaldeki Hannover 96 karşısında müthiş bir gol attı. Yarı finalde Valencia CF ile oynanan maçta 2 gol birden attı ve takımı 4-2 kazandı. Finalde 9 Mayıs Çarşamba günü Bükreş'te Atletic Bilbao ile oynanan maçta da 2 gol attı ve takımı maçı 3-0 kazandı.

Falcao, 2. kez 2 yıl farklı kulüplerde üst üste UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşayan ilk futbolcu oldu ve 2. kez UEFA Avrupa Ligi gol kralı oldu. Ligde 34 maçta 24 gol attı ve gol krallığı yarışında Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo'nun ardından 3. oldu. Avrupa Ligi'nde 15 maçta 12 gol attı ve bir kez daha gol kralı oldu.

Falcao, El Tigre ve UEFA Avrupa Ligi Kralı lakapları ile anılır. Yaşayan en iyi santraforlardan biri olması yanında, 2 sezon art arda 2 farklı kulüpte UEFA Avrupa Ligi'ni kazanan ilk futbolcu. Radamel Falcao ayrıca eski futbolcu Radamel Garcia'nın oğlu.

Falcao halen Galatasaray forması giymektedir.

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Radamel Falcao kimdir? Radamel Falcao kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı?
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