Fulham’dan Seri’ye kötü haber! Gerçekler ortaya çıktı...

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in yaz transfer döneminde tekrar kadrosunda görmek istediği Jean Michael Seri için yapılan girişimler sonuçsuz kalmıştı. Fildişi futbolcuyla ilgili flaş transfer gerçeği ortaya çıktı.

France Football'ın haberine göre, Seri'nin eski takımı Nice, 29 yaşındaki oyuncuyu takıma geri döndürmek için temasa geçti ve oyuncuya da "bekle" mesajını yolladı.

"TRANSFERE NICE ENGELİ"

Fildişili futbolcunun transferin son gününe kadar beklediği ancak Nice'in son olarak tercihini Lyon'dan Jeff Reine-Adelaide'den yana kullanarak Seri transferinden vazgeçtiği belirtildi.

Bu tercihte teknik direktör Vieira'nın, topu daha çok ayağında tutacak oyuncu tercihinin etkili olduğu kaydedildi. Fulham'da kalan Seri, sadece 2 Lig Kupası maçında 118 dakika süre alabildi.



Öte yandan Premier Lig için 25 kişilik kadrosunu açıklayan Fulham bu listede kendisine yer bulamadı. Seri, Ocak ayına kadar Premier Lig'de takımının formasını giyemeyecek. Beşiktaş'ın eski yıldızı Fabri ise Fulham'ın Premier Lig kadrosunda.

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