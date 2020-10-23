Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Falcao'nun sözleşmesindeki detay ortaya çıktı

Falcao'nun sözleşmesindeki detay ortaya çıktı

'da performansı tartışılan Falcao, son olarak Başkan 'in çarpıcı sözleri sonrasında yeniden gündem geldi. Kolombiyalı yıldızla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte Falcao'nun sözleşmesindeki o madde...

Giriş Tarihi: 23.10.2020 11:43 Son Güncelleme: 23.10.2020 11:49 ABONE OL
Falcao'nun sözleşmesindeki detay ortaya çıktı

Galatasaray'da performansıyla tartışılan ve geçtiğimiz günlerde Başkan Mustafa Cengiz'in söylediği iddia edilen, "Falcao gelecek, goller atacak. 500 bin forma satılacak dediler ama 30 bin satıldı" sözleriyle gündeme gelen Radamel Falcao ile ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

"MONACO'YA YÜZDE 60 PAY"

Hürriyet'in haberine göre, Monaco ile yapılan uzun görüşmen ve pazarlık sonrasında Falcao, bonservis ödenmeden transfer edildi. Ancak Galatasaray transferi bedelsiz bitirebilmek için Ligue 1 ekibini sözleşmeye önemli bir madde koyarak ikna etti.

Falcao'nun bonservisinin yüzde 60'ı yine Monaco kulübüne verildi. Yani Kolombiyalı futbolcu ocak ayında ya da sezon sonunda kendisini halen transfer etmek isteyen Inter Miami'ye imza atarsa ödenecek bonservisin sadece yüzde 40'ın Galatasaray'ın kasasına girecek. Kalan yüzde 60'ı ise Monaco alacak.

NE KADAR FORMA SATILDI?

Radamel Falcao'nun Galatasaray'a imza atmasının ardından son 1.5 yılda satılan toplam forma adedi 300 bin. Sarı-kırmızılılar 2019-20 sezonunda yaklaşık 200 bin adet forma satışı gerçekleştirdi. Bu sezon için ise Nike'a 250 bin forma siparişi verdi. Ancak dünyaca ünlü firma bu siparişin 100 bin adete yakınını pandemi nedeniyle azalttı. 2020-21 sezonu için 150 bin adet forma siparişi alındı.

EN ÇOK OKUNANLAR

MasterChef’te dün gece eleme adayı kimler oldu? 22 Ekim 2020 MasterChef bireysel dokunulmazlığı kim, hangi yarışmacı kazandı?
Bilim insanlarından corona virüs aşısı ile ilgili son dakika açıklaması! Koronavirüs aşı denemelerinde dünyayı şaşırtan gelişme
Kabızlığa karşı en etkili gıda olduğu ortaya çıktı
Son dakika haberi: Ünlü deprem uzmanı olası İstanbul depremi için en riskli bölgeye dikkat çekti! Avrupa Yakası ve...
KPSS 60 puanla memur alımı yapan yerler 2020! KPSS'de 50, 55, 60, 65, 70, 75 puanla atama olur mu, atanan bölümler neler?
Lalin isminin anlamı nedir, ne demek ve neyi ifade ediyor? Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal’ın çocuklarına verdiği Lalin ismi ne demektir?
Son dakika haberi: Kadıköy'ü istila etmişlerdi! Eğer öldürülürse kötü koku saçıyor, hayatta kalırsa yok ediyor...
Son dakika haberi: 6. 7. ve 10. 11. diğer sınıflar için okullar ne zaman açılacak? İşte 5 ve 9. sınıfların okula gideceği o tarih...
Mutlulukları gözlerinden okundu! Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu'dan hastane çıkışı "Lalin" ile ilk poz!
Son dakika haberi: Bir ilk yaşandı! Başkan Erdoğan'ın ziyaretiyle ilgili dikkat çeken ifadeler...
ARKADAŞINA GÖNDER
Falcao'nun sözleşmesindeki detay ortaya çıktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA