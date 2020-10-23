Falcao'nun sözleşmesindeki detay ortaya çıktı

Galatasaray'da performansıyla tartışılan ve geçtiğimiz günlerde Başkan Mustafa Cengiz'in söylediği iddia edilen, "Falcao gelecek, goller atacak. 500 bin forma satılacak dediler ama 30 bin satıldı" sözleriyle gündeme gelen Radamel Falcao ile ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

"MONACO'YA YÜZDE 60 PAY"

Hürriyet'in haberine göre, Monaco ile yapılan uzun görüşmen ve pazarlık sonrasında Falcao, bonservis ödenmeden transfer edildi. Ancak Galatasaray transferi bedelsiz bitirebilmek için Ligue 1 ekibini sözleşmeye önemli bir madde koyarak ikna etti.

Falcao'nun bonservisinin yüzde 60'ı yine Monaco kulübüne verildi. Yani Kolombiyalı futbolcu ocak ayında ya da sezon sonunda kendisini halen transfer etmek isteyen Inter Miami'ye imza atarsa ödenecek bonservisin sadece yüzde 40'ın Galatasaray'ın kasasına girecek. Kalan yüzde 60'ı ise Monaco alacak.



NE KADAR FORMA SATILDI?

Radamel Falcao'nun Galatasaray'a imza atmasının ardından son 1.5 yılda satılan toplam forma adedi 300 bin. Sarı-kırmızılılar 2019-20 sezonunda yaklaşık 200 bin adet forma satışı gerçekleştirdi. Bu sezon için ise Nike'a 250 bin forma siparişi verdi. Ancak dünyaca ünlü firma bu siparişin 100 bin adete yakınını pandemi nedeniyle azalttı. 2020-21 sezonu için 150 bin adet forma siparişi alındı.