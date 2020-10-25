Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Küçülmek zorundayız!

Küçülmek zorundayız!

Camiadan ‘Şampiyonluk’ tuzağına düşmemelerini isteyen Başkanı acı gerçeği yineledi: Küçülmek zorundayız!

Giriş Tarihi: 25.10.2020 ABONE OL
Küçülmek zorundayız!
Yönetim yapacağını yaptı, başarı olmazsa hocanın sorumluluğudur düşüncesi yanlış. Aile olmalı, birlikte aynı şarkıyı söylemeliyiz.
Transfer yapmakla, beş maçta iyi sonuç almakla olmuyor. Şimdiden 'Fenerbahçe şampiyon olacaktır' tuzaklarına düşmeyelim.
Borçlarımızı yeniden yapılandırma kapsamında mutlaka küçülmemiz gerekiyor. FB TV'nin ciddi bir maliyeti var. Yayınlar Youtube'dan devam edecek.

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu, toplantısı yapıldı. Başkan Ali Koç, şimdiden şampiyon ilan edilmelerine şu yorumu yaptı: "'Yönetim yapacağını yaptı, başarı olmazsa hocanın ve takımın sorumluluğudur' şeklinde düşünülüyor ama bu yanlış. Samandıra'daki hava, ödemelerin zamanında yapılabilmesi önemli. Başarı iklimini yönetim olarak sağlamalıyız. Aile olmalı, aynı şarkıyı söylemeliyiz. Futbol takımımızın maliyeti düştü. Küçülmemiz gerektiğini tekrar hatırlatmak istiyorum. Buna mecburuz. Her harcamamızı gözden geçireceğiz. FB TV, kendi alanında tartışmasız lider. Bunun ciddi bir maliyeti var. Er ya da geç, YouTube yayınına geçmek durumundayız. Bütün yayıncılık zamanla Youtube'den devam edecek."

TECRÜBEMİZ EKSİK AMA...
'Fenerbahçe şampiyon yapılacak' tuzaklarına düşülmemesini isteyen Koç, "Transfer yapmakla ya da 5 maçta iyi sonuç alarak şampiyon olunmuyor. F.Bahçe TFF'si, F.Bahçe MHK'sı söylemleri devam ediyor. Bu tuzaklara düşmeyelim. 3. yılına giren bir başkan, 0 km sportif direktör, 3. takımını çalıştıran bir hocamız var. Genciz, tecrübemiz eksik ama çok dinamiğiz. Huzur içindeyiz ve kimyamız uyuşuyor. Doğru yoldayız. Şans bize gülerse daha iyi olacak" ifadelerini kullandı. Başkan ayrıca, "Elektronik kongre düşünüyoruz. Seneye seçim senemiz. Şahsi düşüncem kovid konusu bizi seneye de yoracak" diye konuştu.

BORÇ 620 MİLYONDAN 460 MİLYONA GERİLEDİ
Fenerbahçe Başkan Yardımcısı Burhan Karaçam, finansal konular hakkında bilgi verdi. Göreve geldikleri Haziran 2018'de bilanço borç toplamının 612 milyon Euro (5 milyar 786 milyon TL) olduğunu aktaran Karaçam, "Bilanço dışı ise 112 milyon Euro (1 milyar 59 milyon TL) seviyelerindeydi. Harcamaları azalttık. 2017-2018'de 93 milyon (879 milyon TL), 2018-2019'da 81 (765 milyon TL), 2019-2020'de 64 (605 milyon TL) ve 2020- 2021'de ise 56 milyon Euro'ya (529 milyon TL) kadar düştü. Bilanço borcu Ekim 2020'de 460 milyon Euro'ya (4 milyar 349 milyon TL) geriledi" dedi.

BUGÜN LOCALARDA 1200 KİŞİ OLACAK
Fenerbahçe, Trabzonspor karşılaşmasıyla bu sezon ilk kez taraftarının karşısına çıkacak. Başkan Ali Koç bu konuyla ilgili şunları söyledi: "Pandemiye rağmen localarımızı sattık. Şu anda az locamız kaldı. 1200 civarında kapasitemiz var, hepsini dolduracağız."

EN ÇOK OKUNANLAR

Masterchef'te eleme adayları kimler oldu? 24 Ekim 2020 Masterchef Türkiye'de haftanın son eleme adayları kimler, hangi isim oldu?
SON DAKİKA HABERLER: Sivas’ta tüyler ürperten olay! Mezarlığa dua etmeye gittiler, insan bedenine ait kemiklerle karşılaştılar
Son dakika haberi: Koronavirüs aşısında flaş gelişme! İnsanlar üzerinde denenen ilk Covid-19 aşısında sonuca gelindi
Sokak şarkıcısı Aleyna Tilki! Genç popçu Aleyna Tilki'nin yıllar önce İstiklal Caddesi'nde şarkı söylediği anlar ortaya çıktı!
SON DAKİKA: İSTANBULLULAR DİKKAT! Meteoroloji’den sağanak yağış, fırtına ve hava durumu uyarısı! Hafta sonu hava nasıl olacak?
SON DAKİKA: Altın fiyatlarında sürpriz hareketlilik! 24 Ekim 2020 canlı ve güncel 22 ayar bilezik, çeyrek, tam ve gram altın fiyatları kaç para?
SON DAKİKA: Türkiye'de 24 Ekim günlük koronavirüs ölü ve vaka sayısı tablosu açıklandı! İşte Sağlık Bakanlığı ile Türkiye'de koronavirüs son durum tablosu!
KPSS'de 50, 55, 60, 65, 70, 75 puanla atama olur mu, atanan bölümler neler? KPSS 60 puanla memur alımı yapan yerler 2020!
SON DAKİKA HABER: 15 yaşında öğrenciyle cinsel birliktelik yaşamıştı... Sapık hostes hakkında flaş karar!
Son dakika: Gecikme zammının yüzde 90'ı silinecek! Borç yapılandırmada tarihler belli oldu
ARKADAŞINA GÖNDER
Küçülmek zorundayız!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA