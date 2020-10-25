Küçülmek zorundayız!

Yönetim yapacağını yaptı, başarı olmazsa hocanın sorumluluğudur düşüncesi yanlış. Aile olmalı, birlikte aynı şarkıyı söylemeliyiz.Transfer yapmakla, beş maçta iyi sonuç almakla olmuyor. Şimdiden 'Fenerbahçe şampiyon olacaktır' tuzaklarına düşmeyelim.Borçlarımızı yeniden yapılandırma kapsamında mutlaka küçülmemiz gerekiyor. FB TV'nin ciddi bir maliyeti var. Yayınlar Youtube'dan devam edecek.Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu, toplantısı yapıldı. Başkan Ali Koç, şimdiden şampiyon ilan edilmelerine şu yorumu yaptı:şeklinde düşünülüyor ama bu yanlış. Samandıra'daki hava, ödemelerin zamanında yapılabilmesi önemli.Futbol takımımızın maliyeti düştü.FB TV, kendi alanında tartışmasız lider. Bunun ciddi bir maliyeti var. Er ya da geç, YouTube yayınına geçmek durumundayız. Bütün yayıncılık zamanla Youtube'den devam edecek."'Fenerbahçe şampiyon yapılacak' tuzaklarına düşülmemesini isteyen Koç,Bu tuzaklara düşmeyelim. 3. yılına giren bir başkan, 0 km sportif direktör, 3. takımını çalıştıran bir hocamız var. Genciz, tecrübemiz eksik ama çok dinamiğiz.Doğru yoldayız. Şans bize gülerse daha iyi olacak" ifadelerini kullandı. Başkan ayrıca, "Elektronik kongre düşünüyoruz. Seneye seçim senemiz. Şahsi düşüncem kovid konusu bizi seneye de yoracak" diye konuştu.Fenerbahçe Başkan Yardımcısı Burhan Karaçam, finansal konular hakkında bilgi verdi. Göreve geldikleri Haziran 2018'de bilanço borç toplamının 612 milyon Euro (5 milyar 786 milyon TL) olduğunu aktaran Karaçam, "Bilanço dışı ise 112 milyon Euro (1 milyar 59 milyon TL) seviyelerindeydi. Harcamaları azalttık. 2017-2018'de 93 milyon (879 milyon TL), 2018-2019'da 81 (765 milyon TL), 2019-2020'de 64 (605 milyon TL) ve 2020- 2021'de ise 56 milyon Euro'ya (529 milyon TL) kadar düştü." dedi.Fenerbahçe, Trabzonspor karşılaşmasıyla bu sezon ilk kez taraftarının karşısına çıkacak. Başkan Ali Koç bu konuyla ilgili şunları söyledi: "Pandemiye rağmen localarımızı sattık. Şu anda az locamız kaldı. 1200 civarında kapasitemiz var, hepsini dolduracağız."