Camiadan ‘Şampiyonluk’ tuzağına düşmemelerini isteyen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç acı gerçeği yineledi: Küçülmek zorundayız!
Giriş Tarihi: 25.10.2020ABONE OL
Yönetim yapacağını yaptı, başarı olmazsa hocanın sorumluluğudur düşüncesi yanlış. Aile olmalı, birlikte aynı şarkıyı söylemeliyiz.
Transfer yapmakla, beş maçta iyi sonuç almakla olmuyor. Şimdiden 'Fenerbahçe şampiyon olacaktır' tuzaklarına düşmeyelim.
Borçlarımızı yeniden yapılandırma kapsamında mutlaka küçülmemiz gerekiyor. FB TV'nin ciddi bir maliyeti var. Yayınlar Youtube'dan devam edecek.
Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu, toplantısı yapıldı. Başkan Ali Koç, şimdiden şampiyon ilan edilmelerine şu yorumu yaptı: "'Yönetimyapacağını yaptı, başarıolmazsa hocanın vetakımın sorumluluğudur' şeklinde düşünülüyor ama bu yanlış. Samandıra'daki hava, ödemelerin zamanında yapılabilmesi önemli. Başarı iklimini yönetimolarak sağlamalıyız.Aile olmalı, aynı şarkıyısöylemeliyiz. Futbol takımımızın maliyeti düştü. Küçülmemizgerektiğini tekrar hatırlatmakistiyorum. Bunamecburuz. Her harcamamızıgözden geçireceğiz. FB TV, kendi alanında tartışmasız lider. Bunun ciddi bir maliyeti var. Er ya da geç, YouTube yayınına geçmek durumundayız. Bütün yayıncılık zamanla Youtube'den devam edecek."
TECRÜBEMİZ EKSİK AMA...
'Fenerbahçe şampiyon yapılacak' tuzaklarına düşülmemesini isteyen Koç, "Transferyapmakla ya da 5maçta iyi sonuç alarakşampiyon olunmuyor.F.Bahçe TFF'si,F.Bahçe MHK'sı söylemleridevam ediyor. Bu tuzaklara düşmeyelim. 3. yılına giren bir başkan, 0 km sportif direktör, 3. takımını çalıştıran bir hocamız var. Genciz, tecrübemiz eksik ama çok dinamiğiz. Huzuriçindeyiz ve kimyamızuyuşuyor. Doğru yoldayız. Şans bize gülerse daha iyi olacak" ifadelerini kullandı. Başkan ayrıca, "Elektronik kongre düşünüyoruz. Seneye seçim senemiz. Şahsi düşüncem kovid konusu bizi seneye de yoracak" diye konuştu.
BORÇ 620 MİLYONDAN460 MİLYONA GERİLEDİ
Fenerbahçe Başkan Yardımcısı Burhan Karaçam, finansal konular hakkında bilgi verdi. Göreve geldikleri Haziran 2018'de bilanço borç toplamının 612 milyon Euro (5 milyar 786 milyon TL) olduğunu aktaran Karaçam, "Bilanço dışı ise 112 milyon Euro (1 milyar 59 milyon TL) seviyelerindeydi. Harcamaları azalttık. 2017-2018'de 93 milyon (879 milyon TL), 2018-2019'da 81 (765 milyon TL), 2019-2020'de 64 (605 milyon TL) ve 2020- 2021'de ise 56 milyon Euro'ya (529 milyon TL) kadar düştü. Bilançoborcu Ekim 2020'de 460milyon Euro'ya (4 milyar349 milyon TL) geriledi" dedi.
BUGÜN LOCALARDA 1200 KİŞİ OLACAK
Fenerbahçe, Trabzonspor karşılaşmasıyla bu sezon ilk kez taraftarının karşısına çıkacak. Başkan Ali Koç bu konuyla ilgili şunları söyledi: "Pandemiye rağmen localarımızı sattık. Şu anda az locamız kaldı. 1200 civarında kapasitemiz var, hepsini dolduracağız."