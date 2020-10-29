UEFA Avrupa Ligi'ne ikinci hafta maçlarıyla devam edildi.
Ülkemizi temsil eden Demir Grup Sivasspor, sahasında İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv'i ağırladı. Grubun ilk haftasında Sivasspor deplasmanda Villareal'a 5-3 mağlup olmuştu. Yiğidolar, ikinci hafta müsabakasında da istediğini alamadı.
İlk 45 dakikası 0-0 sona eren maçın 55. dakikasında sahneye çıkan Kayode, Sivasspor'u 1-0 öne geçirdi.
67. dakikada kırmızı-beyazlı ekipte Camara kırmızı kart görürken, Biton'un penaltı golü maça denge getirdi. 74'te Peretz İsrail temsilcisini öne geçirdi.
90 dakika 2-1'lik Maccabi Tel Aviv üstünlüğü ile sona erdi.
Bu sonucun ardından Tel Aviv 6 puana ulaşırken, Sivasspor ise grupta puansız durumda.
İLK YARIDAN DAKİKALAR...
6. dakikada Leon Glazer'in ara pasına Shechter pozisyonu değerlendiremeyince Samassa topu kontrol etmeyi başardı.
7. dakikada Claudemir'in sağ kanattan kullandığı taç atışında ceza sahası içerisindeki Camara'nın kafa vuruşunda kaleci Tenenbaum topu kontrol etti.
12. dakikada Shechter'in ortasında ceza sahası içinde Rikan'ın vuruşunda top auta çıktı.
25. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Gradel'in sol çaprazdan içeriye girerek yaptığı vuruşta top yandan auta gitti.
29. dakikada Uğur'un ortasında ceza sahası içinde Hakan'ın kafa vuruşunda kaleci Tenenbaum gole izin vermedi.
İKİNCİ YARIDAN DAKİKALAR...
48. dakikada Peretz'in ceza yayı civarından vuruşunda, top üstten auta çıktı.
49. dakikada Gradel'in soldan ceza alanına ortasında Yatabare'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.
55. dakikada Demir Grup Sivasspor golü buldu. Yatabare'nin pasında topla soldan ceza alanına giren Gradel, meşin yuvarlağı arka direkte müsait durumdaki Kayode'ye aktardı. Kayode, altıpastan topu boş kaleye gönderdi: 1-0.
66. dakikada Peretz'in sağdan ceza alanına ortasında, ceza alanında Camara'nın Golasa'ya müdahalesi üzerine maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi.
69. dakikada penaltıyı gole çeviren Biton, skoru eşitledi: 1-1.
71. dakikada Gradel'in soldan ceza alanına ortasında Yatabare'nin vuruşunda, top direkten oyun alanına döndü. Savunma meşin yuvarlağı tehlikeli bölgeden uzaklaştırdı.
74. dakikada Maccabi Tel-Aviv öne geçti. Ceza alanında Rikan ile verkaç yapan Peretz'in vuruşunda kaleci Samassa'dan dönen top yükseklik kazandı. Pozisyonu takip eden Peretz, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 1-2.
Mücadele, Maccabi Tel-Aviv'in 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.