Konyaspor - Başakşehir | CANLI

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 7. haftasında yarın deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile karşı karşıya geliyor.

Medaş Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 16.00'da başlayan müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetiyor.

Sezonun ilk dört maçında 1 puan toplayabilen turuncu-lacivertli ekip, son iki müsabakasını kazanarak 7 puana ulaştı. İttifak Holding Konyaspor ise ligde çıktığı maçlardan 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgiyle ayrılıp, 6 puan elde etti.

Medipol Başakşehir'de tedavileri süren Nacer Chadli, Okechukwu Azubuike, Junior Caiçara ve Uğur Uçar bu mücadelede forma giyemiyor.

Turuncu-lacivertli ekipte ayrıca, yeni tip corona virüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan ancak henüz ismi açıklanmayan bir futbolcu da kadroda yer alamadı.



KONYASPOR - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Konyaspor - Medipol Başakşehir maçı beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

KONYASPOR - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR MAÇI 11'LERİ

Konyaspor: Sehic, Skubic, Adil, Abdülkerim, Guilherme, Jevtovic, Oğuz Kağan, Levan, Alper, Miya, Kravets

Başakşehir: Mert Günok, Rafael, Skrtel, Ponck, Bolingoli, İrfan Can, Berkay Özcan, Aleksic, Deniz Türüç, Visca, Crivelli



