Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Konyaspor - Başakşehir | CANLI

- Başakşehir | CANLI

'e çok kötü bir başlangıç yapan son şampiyon Başakşehir, son 2 maçında ise sahadan 3 puanla ayrıldı. Konuk ekip bu maçı da kazanarak galibiyet serisi yakalamak istiyor. Ev sahibi ise ilk haftasını bay geçtiği Süper Lig'de 5 maç sonunda 6 puanda. İki takımın da galibiyete ihtiyaç duyduğu bu kritik mücadeleyi sabah.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 1.11.2020 16:00 Son Güncelleme: 1.11.2020 17:06 ABONE OL
Konyaspor - Başakşehir | CANLI

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 7. haftasında yarın deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile karşı karşıya geliyor.

Medaş Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 16.00'da başlayan müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetiyor.

Sezonun ilk dört maçında 1 puan toplayabilen turuncu-lacivertli ekip, son iki müsabakasını kazanarak 7 puana ulaştı. İttifak Holding Konyaspor ise ligde çıktığı maçlardan 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgiyle ayrılıp, 6 puan elde etti.

Medipol Başakşehir'de tedavileri süren Nacer Chadli, Okechukwu Azubuike, Junior Caiçara ve Uğur Uçar bu mücadelede forma giyemiyor.

Turuncu-lacivertli ekipte ayrıca, yeni tip corona virüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan ancak henüz ismi açıklanmayan bir futbolcu da kadroda yer alamadı.

KONYASPOR - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Konyaspor - Medipol Başakşehir maçı beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

KONYASPOR - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR MAÇI 11'LERİ
Konyaspor: Sehic, Skubic, Adil, Abdülkerim, Guilherme, Jevtovic, Oğuz Kağan, Levan, Alper, Miya, Kravets
Başakşehir: Mert Günok, Rafael, Skrtel, Ponck, Bolingoli, İrfan Can, Berkay Özcan, Aleksic, Deniz Türüç, Visca, Crivelli

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberi: Ünlü oyuncu Rıza Kocaoğlu'nun acı kaybı! Rıza Kocaoğlu İzmir'de deprem bölgesinde enkazın başına gidip "Canım Ali dayan" demişti...
Son dakika haberler: İzmir depreminde yıkılan Emrah Apartmanı'nda yürek burkan hikaye! Müteahhit dede iki torununu daha kaybetti
Milyonları ilgilendiren son dakika kredi kartı kararı geldi! Resmi Gazete yayımlandı...
Ünlü türkücü İzzet Yıldızhan İzmir depremi ile hayatının şokunu yaşadı! İzzet Yıldızhan'ın ofisi meğer yıkılan binanın hemen yanındaymış...
Erkan Petekkaya annesi Şerife Petekkaya’ya gözyaşları içinde veda etti!
SON DAKİKA: Emekliye 382 lira zam! En düşük ve en yüksek emekli Ocak maaş zammı ne kadar, kaç para olacak?
SON DAKİKA HABERİ... AFAD ve Kandilli İzmir depreminin tetiklediği yeni artçı depremleri açıkladı
Sayısal Loto Sonuçları canlı çekilişle açıklandı! Milli Piyango Online ile 31 Ekim Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları MPİ hızlı bilet sorgulama ekranı
SON DAKİKA - İstanbul'da doğalgaz patlaması! Can kaybı haberi geldi
Ünlü şarkıcı Doğuş’tan son dakika haberi: Şarkıcı Doğuş hayatının kırılma noktasını açıkladı, itirafları gündeme oturdu!
ARKADAŞINA GÖNDER
Konyaspor - Başakşehir | CANLI
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA