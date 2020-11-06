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'dan forvet transferi! Diagne'nin yerine geliyor...

Son dakika haberleri... Sezon başında gösterdiği performansla kadroda tutulan ancak sonradan hayal kırıklığı yaratan Mbaye Diagne'nin yerine transfer yapmak için harekete geçen Galatasaray Yönetimi, 'in isteği doğrultusunda çalışmalara başladı. İşte o isim ve detaylar...

Giriş Tarihi: 6.11.2020 15:53 ABONE OL
Galatasaray'dan forvet transferi! Diagne'nin yerine geliyor...

Başkanı Mustafa Cengiz ile teknik direktör , arasındaki zirvede takıma devre arasında önemli takviyelerin yapılması konusunda karar çıkmıştı.

Galatasaray'dan forvet transferi! Diagne'nin yerine geliyor...

Bu doğrultuda kolları sıvayan sarı-kırmızılılar 'in istediği orta saha, kanat oyuncusu ve bir forvet için harekete geçti.

Galatasaray'dan forvet transferi! Diagne'nin yerine geliyor...

Scout ekibi de belirlenen bölgeler için alternatifli listelere hazırlamaya başladı.

Galatasaray'dan forvet transferi! Diagne'nin yerine geliyor...

Türkiye'nin haberine göre, kanat bölgesi isim sarı-kırmızılıların daha önce iki defa kiralık olarak kadrosuna kattığı Onyekuru'nun adı ön plana çıkarken forvet hattı için de yine tanıdık bir isim gündemde.

Galatasaray'dan forvet transferi! Diagne'nin yerine geliyor...

Geçtiğimiz döneminde 'ın renklerine katmak için girişimlerde bulunduğu Kenan Karaman'ın Fortuna Düsseldorf ile olan sözleşmesinin sezon sonu bitecek olması Aslan'ın elini güçlendiriyor.

Galatasaray'dan forvet transferi! Diagne'nin yerine geliyor...

Orta saha konusunda ise Etebo ile Belhanda'nın performansı belirleyici olacak.

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Galatasaray'dan forvet transferi! Diagne'nin yerine geliyor...
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