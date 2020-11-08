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'den Saracchi ve Diagne sözleri

, 'in 8. haftasında deplasmanda ile karşılaşacak. Zorlu mücadele önceside sarı-kırmızılı takımın deneyimli hocası , sakatlığı devam eden Saracchi ve ilk 11'de şans vermediği Diagne hakkında açıklamalarda bulundu.

Giriş Tarihi: 8.11.2020 18:51 Son Güncelleme: 8.11.2020 19:39 ABONE OL
Fatih Terim'den Saracchi ve Diagne sözleri

Süper Lig'in 8. haftasında Sivasspor, Yeni 4 Eylül Stadı'nda Galatasaray'ı ağırlıyor.

Sarı-kırmızılı ekibin hocası Fatih Terim, müsabaka öncesinde yayıncı kuruluşa değerlendirmelerde bulundu. Terim, Saracchi'nin son durumu hakkında konuşurken, Diagne yerine neden Babel'i ileri uçta oynattığını da açıkladı.

Terim'in açıklamaları şöyle:

"Saracchi'nin bu tip maçlarda oynamasını istiyorum. Önemli maçlarda kullanamadık. Oynar düşüncesi ile geldik ama hazır olmadığını söyledi.

Emre Taşdemir önemli oyuncularımızdan bir tanesi. İnşallah iyi oyun çıkarır. Marcao oynuyor. Oyun kurulumunda bizim için önemli. İnşallah sıkıntı olmaz.

Tercihlerim çok açık. Daha hareketli uç düşündüm. Diagne'nin biraz zamana ihtiyacı var. Bu yüzden bu 2-3 ay onun için yeterli değil. Hazır olduğunda gerekirse çift forvete döneriz.

Diagne'yi suçlamamak lazım. 11-12 ay gibi bir süre sahalardan uzak kalmak kolay değil. Çalışmalarını sıkı sürdürürse ileride biz de ona göre tercihlerde bulunacağız."

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Fatih Terim'den Saracchi ve Diagne sözleri
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