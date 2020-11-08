Fatih Terim'den Saracchi ve Diagne sözleri

Süper Lig'in 8. haftasında Sivasspor, Yeni 4 Eylül Stadı'nda Galatasaray'ı ağırlıyor.

Sarı-kırmızılı ekibin hocası Fatih Terim, müsabaka öncesinde yayıncı kuruluşa değerlendirmelerde bulundu. Terim, Saracchi'nin son durumu hakkında konuşurken, Diagne yerine neden Babel'i ileri uçta oynattığını da açıkladı.

Terim'in açıklamaları şöyle:

"Saracchi'nin bu tip maçlarda oynamasını istiyorum. Önemli maçlarda kullanamadık. Oynar düşüncesi ile geldik ama hazır olmadığını söyledi.

Emre Taşdemir önemli oyuncularımızdan bir tanesi. İnşallah iyi oyun çıkarır. Marcao oynuyor. Oyun kurulumunda bizim için önemli. İnşallah sıkıntı olmaz.

Tercihlerim çok açık. Daha hareketli uç düşündüm. Diagne'nin biraz zamana ihtiyacı var. Bu yüzden bu 2-3 ay onun için yeterli değil. Hazır olduğunda gerekirse çift forvete döneriz.

Diagne'yi suçlamamak lazım. 11-12 ay gibi bir süre sahalardan uzak kalmak kolay değil. Çalışmalarını sıkı sürdürürse ileride biz de ona göre tercihlerde bulunacağız."