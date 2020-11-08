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İşte 'un karşısında kazandığı penaltı

'in 8. haftasında , 'ı konuk etti. Mücadelenin 44. dakikasında ev sahibi ekip, hakemin VAR incelemesi sonrasında penaltı kazandı. Topun başında geçen Fajr, penaltıyı gole çeviremedi.

Giriş Tarihi: 8.11.2020 19:57 Son Güncelleme: 8.11.2020 20:14 ABONE OL
İşte Sivasspor'un Galatasaray karşısında kazandığı penaltı

Süper Lig'in 8. haftasında Yeni 4 Eylül Stadı'nda Galatasaray, Sivasspor'un konuğu oldu.

Karşılaşmada sarı-kırmızılı ekip 19. dakikada Belhanda'nın golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarının son bölümünde ise tartışmalı bir pozisyon yaşandı.

Ev sahibi ekibin hızlı kullandığı taç atışının ardından Sivassporlu Kayode, Marcao'nun müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Abdulkadir Bitigen önc devam kararı verdi.

Yoğun itirazların ardından VAR'da pozisyonu izleyen Bitigen, beyaz noktayı gösterdi. 44. dakikada meşin yuvarlağın başına geçen Fajr, topu üst direğe nişanladı.

Sarı-kırmızılı takım ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

İşte o pozisyon...



(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.)

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İşte Sivasspor'un Galatasaray karşısında kazandığı penaltı
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