İşte Sivasspor'un Galatasaray karşısında kazandığı penaltı

Süper Lig'in 8. haftasında Yeni 4 Eylül Stadı'nda Galatasaray, Sivasspor'un konuğu oldu.
Karşılaşmada sarı-kırmızılı ekip 19. dakikada Belhanda'nın golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarının son bölümünde ise tartışmalı bir pozisyon yaşandı.
Ev sahibi ekibin hızlı kullandığı taç atışının ardından Sivassporlu Kayode, Marcao'nun müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Abdulkadir Bitigen önc devam kararı verdi.
Yoğun itirazların ardından VAR'da pozisyonu izleyen Bitigen, beyaz noktayı gösterdi. 44. dakikada meşin yuvarlağın başına geçen Fajr, topu üst direğe nişanladı.
Sarı-kırmızılı takım ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.
İşte o pozisyon...
(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.)