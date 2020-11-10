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Son dakika: seçime gidiyor!

Son dakika haberleri... Galatasaray Başkanı , daha önce yaptığı açıklamada seçime gitmek istediğini belirtti. Sarı kırmızılı takımdan yapılan son dakika açıklamasına göre tarihlerinde Galatasaray Kulübü, yeni başkanını seçecek.

Giriş Tarihi: 10.11.2020 17:31 Son Güncelleme: 10.11.2020 18:48 ABONE OL
Son dakika: Galatasaray seçime gidiyor!

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, daha önce yaptığı açıklamada seçime gitmek istediğini belirtti. Sarı kırmızılı takımdan yapılan son dakika açıklamasına göre 19-26 Aralık tarihlerinde Galatasaray Kulübü, yeni başkanını seçecek.

İŞTE GALATASARAY'IN AÇIKLAMASI
Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu, oy birliğiyle 19-26 Aralık 2020 tarihinde yapılmak üzere seçim kararı almıştır. Pandemi nedeniyle, 7244 sayılı kanun ve bu kanuna istinaden çıkartılan genelge çerçevesinde başvuru yapılacaktır. Camiamıza ve spor kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu

Galatasaray'da seçim kararı! | İZLE

İLK ADAY BELLİ OLDU!
Galatasaray Spor Kulübü'nün seçim tarihini açıklamasıyla, ilk aday da belli oldu. Daha önce de Galatasaray başkanlığı için aday olan Burak Elmaz, seçime katılacağını açıkladı. İşte Burak Elmas'ın açıklaması:
Galatasaray Yönetim Kurulu 19-26 Aralık 2020 tarihleri için seçim kararı almıştır. Ben ve yol arkadaşlarım Galatasarayımızın birliği ve geleceği için, Galatasaray değerleri çerçevesinde, değişimi sağlamak amacı ile yola çıkıyoruz. Camiamıza hayırlı olsun.



İKİNCİ ADAY DA BELLİ OLDU!
Galatasaray'ın seçim kararı almasının ardından Burak Elmas, başkanlığa adaylığını açıkladı. Elmas'ın ardından ikinci aday ise Metin Öztürk oldu. Öztürk, adaylık açıklamasında, "Galatasaray Yönetim Kurulu seçim kararını açıkladı. Her zaman plansız ve baskın seçimlerin Galatasarayımıza zarar verdiğini düşündüm. Ben ve ekibim, gerek yaptığımız çalıştaylarla, gerekse yüz yüze toplantılarla son 14 ayda, 1.200 üyemiz ile bir araya geldik. Yüzde 40 değil, yüzde 100 hazırız. Sorunları biliyoruz, güçlü ekibimizle ve camiamızın desteğiyle çözemeyeceğimiz sorun yok. Yaşasın Galatasaray." ifadelerini kullandı.

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