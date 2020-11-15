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'de ve sürprizi!

Son dakika haberleri... Milli takımlar arsını hazırlık maçıyla değerlendiren Fenerbahçe, ile karşı karşıya geldi. , sakat ve milli takımlara giden futbolcuların yokluğunda sürpriz isimlere forma şansı verdi. Bulut U19 takımından 18 yaşındaki ve 'nu ilk 11'de sahaya sürdü. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 15.11.2020 17:46 Son Güncelleme: 15.11.2020 18:12 ABONE OL
Fenerbahçe'de Mikael Askarov ve Serhat Ahmetoğlu sürprizi!

Milli takımlar arasını değerlendiren Fenerbahçe, Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi.

Birçok futbolcusunu milli takıma gönderen sarı-lacivertlilerde teknik direktör Erol Bulut sahaya sürpriz bir 11'le çıktı.

Sarı-lacivertliler, Harun, Serhat, Lemos, Sadık, Askarov, Luiz Gustavo, Mert Hakan, Perotti, Sinan, Ademi, Cisse 11'iyle sahaya çıktı.

EROL BULUT'TAN SERHAT VE ASKAROV SÜRPRİZİ

Fenerbahçe'de en dikkat çeken isimler Serhat Ahmetoğlu ve Mikael Askarov oldu. Erol Bulut, Caner ve Novak'ın milli takımda görev almasının ardından Mikael Askarov'u 11'de görevlendirdi. Bulut, sağ bekte ise Gökhan Gönül ve Nazım Sangare'nin yokluğunda Serhat Ahmetoğlu'na görev verdi. Genç futbolcu, 2. golü atarken 3. golde ise Kemal Adem'ye asist yaptı.

MIKAEL ASKAROV KİMDİR?

Kazakistan asıllı olan Askarov 2017 yılından beri Fenerbahçe altyapısında bulunuyor. 2002 doğumlu oyuncu sol bek olarak oynuyor.

SERHAT AHMETOĞLU KİMDİR?

2014'te Eyüpspor altyapısından Fenerbahçe altyapısına geçen 2002 doğumlu Serhat Ahmetoğlu, sol kanat bölgesinde oynuyor ve Fenerbahçe U19 takımında forma giyiyor.

Fenerbahçe 3-3 Fatih Karagümrük | MAÇ SONUCU

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Fenerbahçe'de Mikael Askarov ve Serhat Ahmetoğlu sürprizi!
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