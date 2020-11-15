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maçı ! Uluslar Ligi BURADA!

A Milli Futbol Takımımız Uluslar B Ligi 3. Grup 5. Maçında, Milli Futbol Takımıyla karşı karşıya geliyor. Bugün (15 Kasım 2020 Pazar) 3. Grup 5. Maçı kapsamında ayyıldızlı takımımızın sahasına konuk olacak olan Rusya grupta 8 puanla 1. Sırada yer alıyor, ayyıldızlılar ise 3 puan elde ederek 3. Sırada yer alıyor. Heyecanlı geçmesi beklenen milli maçı izlemek ve kırmızı-beyazlı takımımızı desteklemek isteyenler “ Rusya maçı ” şeklinde araştırmalar yapmaya devam ediyor. “Türkiye Rusya canlı yayın linki ile ve maça ilişkin tüm detayları burada bulabilir ve maç saatinde keyifle izleyebilirsiniz. İşte linki…

Giriş Tarihi: 15.11.2020 19:19 ABONE OL
Türkiye Rusya maçı CANLI İZLE! UEFA Uluslar Ligi Türkiye - Rusya milli maç canlı yayın linki BURADA!

Uluslar Uluslar B Ligi 3. Grup 5. maçında A Milli Futbol Takımımız, İstanbul Ülker Stadı'nda A Milli futbol takımıyla karşı karşıya geliyor. 3. Grup 5. Maçında 8 Puanla grupta ilk sırada yer alan Rusya ile karşılaşacak olan ayyıldızlı ekibimiz 3 puanla 3. Sırada yer alırken, kırmızı-beyazlılar sahasında oynayacağı bu zorlu maçı kazanmak için terinin son damlasına kadar mücadele etmeye hazır. Öte yandan Rusya milli maçını izlemek ve heyecanlı anlara ortak olmak isteyenler "Türkiye Rusya maçı " şeklinde araştırma yapmaya yoğun şekilde devam ediyor. Türkiye Rusya canlı izle linki ve son dakika milli maç haberleri ile ilgili tüm detayları burada bulabilir, ile karşılaşmayı keyifle izleyebilirsiniz…

TÜRKİYE RUSYA MAÇI CANLI İZLE! TÜRKİYE - RUSYA MİLLİ MAÇ CANLI YAYIN LİNKİ

A Milli Futbol Takımımızın UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup 5. Maçında Rusya Milli Futbol Takımıyla karşılaşacağı maça ilişkin "" - Türkiye - Rusya milli maç canlı yayın linki detayları ve son haberleri şöyle;

Türkiye Rusya maçı CANLI İZLE! UEFA Uluslar Ligi Türkiye - Rusya milli maç canlı yayın linki BURADA!

Uluslar Ligi maçı saat 20.00'da İstanbul Ülker Stadyumu'nda başlayacak. Milli maç TRT 1 canlı yayını ile izlenilebilecek. Maçı aşağıda yer alan TRT 1 linkine tıklayarak, maç saatinden itibaren keyifle izleyebilirsiniz...

TÜRKİYE RUSYA MAÇI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

MİLLİ MAÇ İLK 11'LERİ NASIL?

  • TÜRKİYE XI: Mert Günok, Zeki Çelik, Merih Demiral, Kaan Ayhan, Caner Erkin, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Karaman, Cengiz Ünder, Cenk Tosun

  • RUSYA XI: Guilherme, Semenov, Dzhikiya, Kudryashov, Zhirkov, Kuzyaev, Ozdoev, Zobnin, Miranchuk, Zabolotny, Cheryshev

Türkiye Rusya maçı CANLI İZLE! UEFA Uluslar Ligi Türkiye - Rusya milli maç canlı yayın linki BURADA!

TÜRKİYE, RUSYA İLE 8. RANDEVUDA

A Milli Futbol Takımı, Uluslar B Ligi 3. Grup beşinci maçında yarın sahasında konuk edeceği ile tarihinde 8. kez karşı karşıya gelecek.

Ay-yıldızlı ekip, Rusya ile daha önce oynadığı 7 maçın hiçbirinde galip gelemedi. Yapılan 7 karşılaşmanın 4'ünü kaybeden milliler, 3 kez ise rakibiyle berabere kaldı.

Bu müsabakalarda 3 gol atan milliler, kalesinde 8 gol gördü.

SON MAÇTA BERABERE

İki ekip son olarak, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup üçüncü maçında 11 Ekim 2020'de Moskova'da karşı karşıya geldi.

Rusya ve arasındaki müsabaka, 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Ev sahibinin 28. dakikada Anton Miranchuk ile attığı gole ay-yıldızlı ekip, 62. dakikada Kenan Karaman ile yanıt verdi.

Türkiye Rusya maçı CANLI İZLE! UEFA Uluslar Ligi Türkiye - Rusya milli maç canlı yayın linki BURADA!

İLK MAÇ 1994'TE

ve , ilk kez 20 Nisan 1994'te Bursa Atatürk Stadı'nda oynanan hazırlık maçında karşılaştı.

İki ülke arasındaki ilk maçı Rusya, Dmitri Radchenko'nun golüyle 1-0 kazandı.

22 Nisan 1998'de bu kez Moskova'da yapılan müsabakada Rusya aynı skorla galip geldi.

SSCB DÖNEMİNDE 15 MAÇ

Türkiye, SSCB döneminde rakibiyle yaptığı 15 maçın 12'sini kaybetti, 3'ünü kazandı.

Bu müsabakalarda sadece 8 gol atabilen ay-yıldızlı ekip, kalesinde 30 gole engel olamadı.

Türkiye Rusya maçı CANLI İZLE! UEFA Uluslar Ligi Türkiye - Rusya milli maç canlı yayın linki BURADA!

MAÇLAR

ile arasında yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Tarih Yer Organizasyon Sonuç

  • 20.04.1994 Bursa Özel 0-1
  • 22.04.1998 Moskova Özel 0-1
  • 31.08.2016 Antalya Özel 0-0
  • 05.06.2018 Moskova Özel 1-1
  • 07.09.2018 Trabzon UEFA Uluslar Ligi 1-2
  • 14.10.2018 Soçi UEFA Uluslar Ligi 0-2
  • 11.10.2020 Moskova UEFA Uluslar Ligi 1-1

Not: Maç sonuçlarında ilk takım olarak Türkiye alınmıştır.

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