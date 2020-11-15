Türkiye Rusya maçı CANLI İZLE! UEFA Uluslar Ligi Türkiye - Rusya milli maç canlı yayın linki BURADA!

UEFA Uluslar Uluslar B Ligi 3. Grup 5. maçında A Milli Futbol Takımımız, İstanbul Ülker Stadı'nda Rusya A Milli futbol takımıyla karşı karşıya geliyor. UEFA Uluslar Ligi 3. Grup 5. Maçında 8 Puanla grupta ilk sırada yer alan Rusya ile karşılaşacak olan ayyıldızlı ekibimiz 3 puanla 3. Sırada yer alırken, kırmızı-beyazlılar sahasında oynayacağı bu zorlu maçı kazanmak için terinin son damlasına kadar mücadele etmeye hazır. Öte yandan Türkiye Rusya milli maçını izlemek ve heyecanlı anlara ortak olmak isteyenler "Türkiye Rusya maçı canlı izle" şeklinde araştırma yapmaya yoğun şekilde devam ediyor. Türkiye Rusya canlı izle linki ve son dakika milli maç haberleri ile ilgili tüm detayları burada bulabilir, Türkiye - Rusya milli maç canlı yayın linki ile karşılaşmayı keyifle izleyebilirsiniz…
A Milli Futbol Takımımızın UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup 5. Maçında Rusya Milli Futbol Takımıyla karşılaşacağı maça ilişkin "Türkiye Rusya maçı canlı izle" - Türkiye - Rusya milli maç canlı yayın linki detayları ve son haberleri şöyle;
UEFA Uluslar Ligi Türkiye Rusya maçı saat 20.00'da İstanbul Ülker Stadyumu'nda başlayacak. Milli maç TRT 1 canlı yayını ile izlenilebilecek. Maçı aşağıda yer alan TRT 1 canlı izle linkine tıklayarak, maç saatinden itibaren keyifle izleyebilirsiniz...
TÜRKİYE XI: Mert Günok, Zeki Çelik, Merih Demiral, Kaan Ayhan, Caner Erkin, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Karaman, Cengiz Ünder, Cenk Tosun
RUSYA XI: Guilherme, Semenov, Dzhikiya, Kudryashov, Zhirkov, Kuzyaev, Ozdoev, Zobnin, Miranchuk, Zabolotny, Cheryshev
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup beşinci maçında yarın sahasında konuk edeceği Rusya ile tarihinde 8. kez karşı karşıya gelecek.
Ay-yıldızlı ekip, Rusya ile daha önce oynadığı 7 maçın hiçbirinde galip gelemedi. Yapılan 7 karşılaşmanın 4'ünü kaybeden milliler, 3 kez ise rakibiyle berabere kaldı.
Bu müsabakalarda 3 gol atan milliler, kalesinde 8 gol gördü.
İki ekip son olarak, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup üçüncü maçında 11 Ekim 2020'de Moskova'da karşı karşıya geldi.
Rusya ve Türkiye arasındaki müsabaka, 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
Ev sahibinin 28. dakikada Anton Miranchuk ile attığı gole ay-yıldızlı ekip, 62. dakikada Kenan Karaman ile yanıt verdi.
Türkiye ve Rusya, ilk kez 20 Nisan 1994'te Bursa Atatürk Stadı'nda oynanan hazırlık maçında karşılaştı.
İki ülke arasındaki ilk maçı Rusya, Dmitri Radchenko'nun golüyle 1-0 kazandı.
22 Nisan 1998'de bu kez Moskova'da yapılan müsabakada Rusya aynı skorla galip geldi.
Türkiye, SSCB döneminde rakibiyle yaptığı 15 maçın 12'sini kaybetti, 3'ünü kazandı.
Bu müsabakalarda sadece 8 gol atabilen ay-yıldızlı ekip, kalesinde 30 gole engel olamadı.
Türkiye ile Rusya arasında yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Tarih Yer Organizasyon Sonuç
Not: Maç sonuçlarında ilk takım olarak Türkiye alınmıştır.