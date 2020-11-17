Arda Turan kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

Arda Turan (30 Ocak 1987 Fatih, İstanbul) Süper Lig takımlarından Galatasaray'da forma giymektedir. Genellikle sol kanatta oynayan Turan, sağ kanat ile forvet arkası pozisyonlarında da görev yapabilmektedir. 2006-2017 yılları arasında Türkiye Milli Futbol Takımı'nda forma giymiş ve kaptanlık yapmıştır.

Arda Turan, 30 Ocak 1987'de İstanbul'da dünyaya geldi. Futbola da Bayrampaşa'nın Altıntepsi mahallesindeki Altıntepsi Makelspor'da başladı. 1997'den 2000 yılına kadar bu kulüpte oynadı. 2000 yılında Galatasaray'a transfer oldu. 2005 yılına kadar altyapıda oynadı. 2005-06 sezonunun ikinci yarısında Manisaspor'a kiralandı. Ankaragücü'ne karşı deplasmanda 2-0 kazandıkları karşılaşmada, hem kulüp kariyerindeki hem de Süper Lig'deki ilk golünü attı. Ayrıca bu maç Manisaspor formasıyla çıktığı ilk resmî karşılaşma oldu.

Manisaspor'da yarım sezon forma giyen Turan daha sonra Galatasaray'a döndü. Sarı-kırmızılı forma ile ilk resmi maçına, 22 Ocak 2005 tarihinde Bursaspor ile oynanan Türkiye Kupası maçında çıktı. Galatasaray'ın 9 Ağustos 2006 tarihinde, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu'nda Mlada Boleslav karşısında 5-2 kazandığı karşılaşmada 2 gol atıp 1 asist yaptı. Böylece Galatasaray forması altında ilk resmi golünü attı. Sarı-kırmızılı kulüpte kaptanlığa kadar yükselen Turan, 2011 yılına kadar çeşitli kulvarlarda toplamda 190 kere Galatasaray formasını giydi ve 44 gol kaydetti. Sarı-kırmızılı takımla 2007-08 sezonunda Süper Lig, 2004-05 sezonunda Türkiye Kupası ve 2008 yılında Türkiye Süper Kupası şampiyonlukları yaşadı.

2011 yılının ağustos ayında, 12.000.000 milyon euro bonservis ücreti karşılığında İspanyol kulübü Atletico Madrid'e transfer oldu. Bu bonservis bedeli, o dönem Türkiye'den yurt dışına transfer olan en pahalı Türk futbolcu olmasını sağladı. Atletico Madrid formasıyla ilk resmi maçına 28 Ağustos 2011'de, Osasuna ile oynanan La Liga maçında çıktı. Kasım 2011 tarihinde, UEFA Avrupa Ligi'nde Celtic'e karşı 1-0 kazandıkları karşılaşmada bu takımdaki ilk resmi golünü attı. Dört sezon Atletico formasını giyen Turan, bu kulüpte 2012 yılında UEFA Süper Kupası, 2011-12 sezonunda UEFA Avrupa Ligi, 2013-14 sezonun La Liga, 2012-13 sezonunda Copa del Rey ve 2014 yılında Supercopa de Espana şampiyonluklarını yaşadı.

6 Temmuz 2015 tarihinde 34 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Barcelona'ya transfer oldu. Turan, 6 Ocak 2016 tarihinde Espanyol ile oynanan Copa del Rey maçıyla birlikte Barcelona'daki ilk resmi maçına çıktı. Burada çeşitli kulvarlarda toplam 55 karşılaşmaya çıktı ve 15 gol kaydetti. Barcelona'da 2015 yılında UEFA Süper Kupası ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 2015-2016 sezonunda La Liga ve Copa del Rey, 2016 yılında da Supercopa de Espana şampiyonlukları yaşadı.



Turan, 13 Ocak 2018 tarihinde Barcelona'dan 2017-18 sezonunun ikinci yarısından itibaren iki buçuk sezon kiralık olarak İstanbul Başakşehir takımına transfer oldu.

Turan, Türkiye Milli Futbol Takımı'nda ilk maçına 16 Ağustos 2006'da, 19 yaşında, Lüksemburg ile oynanan özel maçta çıktı. Türkiye forması ile ilk golünü ise 25 Mayıs 2008 tarihinde Uruguay ile oynanan ve 3-2 mağlubiyetle sonuçlanan özel maçta attı. Turan ay yıldızlı forma ile 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda da mücadele etti. Türkiye yarı finale kadar yükselirken, Turan turnuvanın ardından Alman Bild gazetesi tarafından oluşturulan, turnuvanın en iyi on biri listesinde gösterildi.