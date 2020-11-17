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Hakemler üzerinde baskı kurmayacağız

“Algı yöntemiyle hakemlerin etkilenmesinden rahatsızız. Biz hakemler üzerinde baskı kurma niyetinde de amacında da değiliz. Ancak herkes bilsin isterim; hatayı da kastı da biliriz ve buna tepki gösteririz.”

Giriş Tarihi: 17.11.2020 ABONE OL
Hakemler üzerinde baskı kurmayacağız
Fenerbahçe Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde basın mensuplarıyla sohbet toplantısı gerçekleştiren sportif direktör Emre Belözoğlu, hakemler üzerinde baskı kurulmasına karşı olduklarını ifade etti. Belözoğlu, "Hakemlerin algılara yenik düşmesini istemiyoruz. Algıyla hakemlerin etkilenmeye çalışılmasından ve etkilenmesinden rahatsızız. Biz hakemler üzerinde baskı oluşturmak niyetinde, amacında değiliz" dedi ve sözlerine şöyle devam etti:

İNANIYOR VE GÜVENİYORUM
"Fenerbahçe Kulübü olarak hakemin içerideki hatasıyla, kasıtlı tavrını fark edebilecek beceriye ve bilgiye, reaksiyonel camia gücüne de sahibiz, bunu herkes bilsin isterim. Hakemlere inanıyor ve güveniyorum. Kasıtla hata arasındaki farkı görebilecek bilgi becerimiz var. Fenerbahçe Kulübü olarak futbola değer katan, futbola hizmet eden herkesin yanınızdayız."

TFF SORUMLULUK ALMALI
Pozitif vakalar yüzünden takımların hükmen mağlup ilan edilmesi tartışması için Belözoğlu, "Bu işin sorumluluğunu federasyonun alması gerekiyor" yorumunu yaptı
Maçların pozitif vakalar dolayısıyla hükmen tescil edilmesine ilişkin fikirleri sorulan Belözoğlu şunları söyledi: "Özelinde tam değerlendirdiğimiz bir durum değil ama sporcu gözüyle herkesin ortak noktada birleşeceği bir yapı oluşursa destekleriz. Hep beraber tartışılarak bir noktaya varılması gereken bir durum var. 14-15 rakamı bulacaksa oynayamayacak durumdaki oyuncu, TFF'nin bu işin sorumluluğunu alması gerekiyor. Tek elden, tek yapı içinde bir sağlık merkezi kurulmalı. İnsan sağlığının burada ön planda olması gerekiyor. Federasyonun tek merkezli bir test organizasyonu yapması herkes için daha sağlıklı olacaktır."

SADECE FENERBAHÇE
Teknik direktör Erol Bulut ve Başkan Ali Koç ile çok iyi ilişkilere sahip olduklarını vurgulayan Belözoğlu, "Konumumu, Fenerbahçe'ye faydalı hale getirmek dışında hiçbir şey olarak düşünmüyorum. Sadece, bulunduğum koltukta 'Fenerbahçe'ye nasıl daha yararlı olurum' diye çalışıyorum. İnşallah şampiyon olalım, en büyük hedefim bu" dedi.

BELÖZOĞLU İLE KISA KISA

Selçuk Şahin koordinatör olacak. İkimizin de yönetsel anlamda tecrübemiz fazla değil. Selçuk Samandıra'yı bilir, çok iyi Fenerbahçelidir. Bize çok desteği var. Gizli değil, aşikar bir kahraman.

Mert Hakan sezona iyi başladı ama sakatlanınca geri gitti. Mert Hakan'ı takımın merkezinde görüyorum. Oynayan arkadaşını motive eder ve dışarıdan destek verir.

Transfer döneminde en çok Mert Hakan'da zorlandık. Kendisi de zorlandı. Biz kimsenin elinden oyuncu kapmadık. Bizler bundan pay sağlayacak insanlar değiliz.

Samandıra'da yetki Erol hocada. Erol hocanın rahatı, huzuru ve başarısı eşittir Fenerbahçe'nin başarısı. Onunla aramızın bozulması imkânsız. Hocalığımı, takım arkadaşlığımı yaptı. Mert adamdır. Sözünü esirgemez.

Ömer Faruk, kendi yaşıtları arasında Avrupa'ya kafa tutabilecek bir oyuncu. 18-22 yaş bandı, genç oyuncuların gelişimi açısından çok önemli. Biz Ömer Faruk'un geleceğini planlamak ve yatırım yapmak istiyoruz. Menajeri gelecek oturacak konuşacağız, onunla alakalı planımızı sunacağız.

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Hakemler üzerinde baskı kurmayacağız
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