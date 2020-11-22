Galatasaray'a Etebo, Luyindama ve Emre Taşdemir'den müjde!

Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'in dokuzuncu haftasında Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı. Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'ndaki antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı. Daha sonra pas oyunları oynandı. Antrenmanın ana bölümünde taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

3 MÜJDE BİRDEN!

Christian Luyindama, Emre Taşdemir ve Peter Etebo, kontrollü bir şekilde antrenmanda yer aldı. Radamel Falcao'nun tedavisine devam edildi. Covid-19 testleri pozitif çıkan beş oyuncunun izolasyon, tedavi ve takip programları; Sağlık Bakanlığı, UEFA, ilgili futbol federasyonları ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun protokolleri doğrultusunda uygulanmaya devam etti.





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