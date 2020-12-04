Emre Belözoğlu o ismin biletini kesti! İşte Fenerbahçe'nin yeni yıldızı

TRANSFER MÜJDESİ

Dün katıldığı bir organizasyonda sorulan transfer sorusuna Belözoğlu, "Kişiler önemlidir, camiaları büyük yapan değerlerdir. Burada çok değerli başkanlarımız var. Bizler gücümüzü bulunduğumuz kulübün gücünden alıyoruz. Fenerbahçe ya da diğer büyük takımlarda her zaman transfer olacaktır.