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o ismin biletini kesti! İşte 'nin yeni yıldızı

Son dakika haberleri... Sarı lacivertli takımda sportif direktör , sezon başında kadroya katılan ismin yetersiz performansı nedeniyle biletini kesti. Belözoğlu, bu yıldız ismin yerini dolduracak ismi de şimdiden belirledi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 4.12.2020 15:24 Son Güncelleme: 4.12.2020 15:27 ABONE OL
Emre Belözoğlu o ismin biletini kesti! İşte Fenerbahçe'nin yeni yıldızı

'de yaz döneminin de yaptığı 18 ile transfer gündemine damga vuran Ocak ayında açılacak ara transfer döneminde de boş durmayacak. transfer sinyalini verdi.

Emre Belözoğlu o ismin biletini kesti! İşte Fenerbahçe'nin yeni yıldızı

DERBİYE DAMGA VURAN HATALAR
'de aldığı 6 galibiyet 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet ile 3. sırada yer alan sarı lacivertli ekip son olarak evinde ezeli rakibi 'a 4-3 mağlup olmuştu. Maça 'nin defans hattındaki hatalar damga vurmuştu.

Emre Belözoğlu o ismin biletini kesti! İşte Fenerbahçe'nin yeni yıldızı

BİLETİ KESİLDİ
Yaz döneminide Tisserand, Lemos, , , Novak ve Sangare'yi kadrosuna katar sarı lacivertli ekipte Lemos istenilen performansı gösteremeyince formayı tecrübeli yıldız 'e kaptırmıştı. Bulut'un derbisinde verdiği şansı kullanmayan Lemos'un bileti kesildi.

Emre Belözoğlu o ismin biletini kesti! İşte Fenerbahçe'nin yeni yıldızı

DEFANSA TAKVİYE
Tecrübeli teknik direktör 'un defans hattını ortasınında artık ve Tisserand'ı kullacağını öğrenildi. Bu gelişmelerin ardından Erol Bulut ve 'nun görüşmesinden Ocak ayında defans hattına bir kararı çıktı.

Emre Belözoğlu o ismin biletini kesti! İşte Fenerbahçe'nin yeni yıldızı

TRANSFER MÜJDESİ
Dün katıldığı bir organizasyonda sorulan sorusuna Belözoğlu, "Kişiler önemlidir, camiaları büyük yapan değerlerdir. Burada çok değerli başkanlarımız var. Bizler gücümüzü bulunduğumuz kulübün gücünden alıyoruz. ya da diğer büyük takımlarda her zaman transfer olacaktır.

Emre Belözoğlu o ismin biletini kesti! İşte Fenerbahçe'nin yeni yıldızı

İSİMLER DEĞERLENDİRİLDİ
Takvim'in haberine göre ve Belözoğlu'nun listedeki isimleri değerlendirmeye aldığı ve 'u ilk sıraya yazdığı öğrenildi. Brezilyalı stoper sezon başında da uzun bir süre gündemde kalmıştı.

Emre Belözoğlu o ismin biletini kesti! İşte Fenerbahçe'nin yeni yıldızı

ARTIK AYRILIĞA SICAK BAKIYOR
Roma ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Jesus şu ana kadar Serie A'da sadece iki maçta 89 dakika forma giydi. 29 yaşındaki Sambacı'nın artık ayrılığa sıcak baktığı belirlendi.

Emre Belözoğlu o ismin biletini kesti! İşte Fenerbahçe'nin yeni yıldızı

KISA SÜREDE GÖRÜŞÜLECEK
yönetiminin önümüzdeki günlerde İtalyan kulübü ile masaya oturacağı ifade edildi. daha önce 'da Inter ve 'da Internacional forması da giymişti.

Emre Belözoğlu o ismin biletini kesti! İşte Fenerbahçe'nin yeni yıldızı

EMRE TRANSFERİ BİTİRECEK
Roma'dan daha önce Perotti'yi kadrosuna katmıştı. 'nun 'da forma giydiği dönemlerden sıcak ilişkleri nedeniyle transferin kısa sürede biteceği iddia edildi. , 'ın da kadrosuna katmak istediği isimlerden biriydi.

Emre Belözoğlu o ismin biletini kesti! İşte Fenerbahçe'nin yeni yıldızı

7 MAÇTA FORMA GİYDİ
29 yaşındaki Brezilyalı stoper bu sezon İtalyan devi Roma'da 5'i Avrupa Ligi olmak üzere 7 maçta forma giydi. Yıldız oyuncusunun transfermarkt'daki değeri 3,5 milyon euro...

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Emre Belözoğlu o ismin biletini kesti! İşte Fenerbahçe'nin yeni yıldızı
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