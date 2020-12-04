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'den atağı

Sezon başında 18 transfer yapan , Lemos ve Tisserand'ı da savunma sorunlarını çözmek için kadrosuna katmıştı. Ancak sarı-lacivertliler geride kalan 10 haftalık dilimde 2 isimden de beklediği katkıyı alamadı. Sportif direktör , defansa takviye yapmak için harekete geçti. Hedefteki isim ise .

Giriş Tarihi: 4.12.2020 00:42 Son Güncelleme: 4.12.2020 02:10 ABONE OL
Fenerbahçe'den Juan Jesus atağı

Sezon başında savunmadaki sıkıntıları çözmesi için alınan Mauricio Lemos ve Marcel Tisserand'tan şu ana kadar beklediği verimi alamayan 'den sürpriz bir hamle geldi.

Fenerbahçe'den Juan Jesus atağı

ve 'nun yaptığı son görüşmeden, "Ocak ayında stoper alalım" kararı çıktığı öğrenildi.

Fenerbahçe'den Juan Jesus atağı

ve Belözoğlu'nun listedeki isimleri değerlendirmeye aldığı ve 'u ilk sıraya yazdığı öğrenildi. Brezilyalı stoper sezon başında da uzun bir süre gündemde kalmıştı.

Fenerbahçe'den Juan Jesus atağı

Roma ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Jesus şu ana kadar Serie A'da sadece iki maçta 89 dakika forma giydi. 29 yaşındaki Sambacı'nın artık ayrılığa sıcak baktığı belirlendi.

Fenerbahçe'den Juan Jesus atağı

yönetiminin önümüzdeki günlerde İtalyan kulübü ile masaya oturacağı ifade edildi.

Fenerbahçe'den Juan Jesus atağı

daha önce 'da Inter ve 'da Internacional forması da giymişti. (Takvim)

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Fenerbahçe'den Juan Jesus atağı
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