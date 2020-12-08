Bu kura şans Katar

Türkiye, 21 Kasım-18 Aralık 2022'de oynanacak turnuvanın eleme grubunda Hollanda, Norveç, Karadağ, Letonya ve Cebelitarık ile eşleşti 10 grubun lideri direkt katılma hakkı elde edecek. İkinci sıradaki 10 takım ise 3 bilet için play-off oynayacak. Eleme maçları 24 Mart'ta başlıyor
Milli Takım EURO 2020'nin ardından 2022 Dünya Kupası yolculuğuna da dün başladı… İsviçre'nin Zürih kentinde yapılan kura çekiminde Ay-Yıldızlılar ikinci torbada yer alırken, ilk sıradan Hollanda ile eşleştik. G Grubu'nda yer alan Türkiye, üçüncü torbadan Norveç ilerakip olurken, dördüncü torbadan Karadağ,beşinci torbadan Letonya, altıncı torbadan daCebelitarık ile aynı grupta yer aldı. 10 grupta lider olan takımlar direkt olarak Dünya Kupası'na gidecek. İkinci bitiren 10 ülke play-off'a katılacak ve 3 ekip daha kupa bileti alacak. FIFA tarafından4 yılda bir yaz aylarındadüzenlenen Dünya Kupası, tarihteilk kez Katar'daki sıcak hava şartlarındandolayı kış mevsiminde yapılacak. En son 2002'de Güney Kore ve Japonya ortaklığı ile gerçekleşen Dünya Kupası'na katılan ve 3. olan Türkiye, 20 yıl sonra aynı macerayı yaşamak için yola çıkacak.
MARADONA UNUTULMADI
Avrupa'nın 55 takımının katıldığı kura çekiminde İtalyan oyuncu Daniele de Rossi de vardı. Programa Maradona'yı anarak başlayan İtalyan efsane, "O hem çokbüyük hem de çokmütevazıydı" dedi.
RAKİPLERİ TANIYALIM
HOLLANDA
Çıktıkları son 15 karşılaşmada 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 yenilgi alan Hollanda, FIFA sıralamasında 14. durumda. Frank deBoer yönetimindemücadele verenPortakallar,EURO 2020 Elemelerinde 8maçta 19 puantoplamış, sadeceAlmanya'yayenilmişti. Kadrolarındaüst düzey liglerden çoksayıda isim bulunduranHollanda, tarihinde bir kezAvrupa şampiyonuoldu (1987-1988).TarihimizdeHollanda'ya karşı12 maçta 3 galibiyet,4 beraberlik,5 yenilgiile sahadanayrıldık.
Piyasa değeri: 468.5 milyon Euro Teknik direktör: Frank de Boer Yıldızı: Memphis Depay FIFA sıralaması:14
NORVEÇ
Kadrosunda Alexander Sörloth ve Haaland gibi önemli isimleri bulunduran Norveç A Milli Takımı son dönemlerde yakaladığı çıkış ile dikkat çekiyor. Son 15 karşılaşmasında sadece 3 kez kaybeden Kuzey ülkesi, 7 maçtan da galibiyetle ayrıldı. Norveç biri İspanya'yakarşı olmak üzere 5maçtan da beraberlikleayrıldı. Tarihimizde Norveç'e karşı çıktığımız 9 karşılaşmada 4 galibiyet, 2 beraberlik, 3 yenilgi aldık.
Piyasa değeri: 246.5 milyon Euro Teknik direktör: Staale Solbakken Yıldızı: Erling Haaland FIFA sıralaması: 44
KARADAĞ
FIFA sıralamasında 63. olan ve kadro kalitesi olarak çok gerimizde olan Karadağ, UluslarC Ligi 1. Grup'u 4galibiyet, 1 beraberlikve 1 yenilgi ile liderbitirdi. Daha önce iki kez rakip olduğumuz Karadağ'a karşı 1 galibiyet, 1 beraberlik gördük.
Piyasa değeri: 51.5 milyon Euro Teknik direktör: Faruk Hadzibegic Yıldızı: Stefan Savic FIFA sıralaması: 63
LETONYA
Uluslar D Ligi 1. Grup'ta Andorra, Malta ve Faroe Adaları ile oynamasına rağmen 3. olabilen ve gruptan çıkamayan Letonya'ya karşı kaybettiğimiz puanlarla dikkat çekiyoruz. Kuzey ülkesinekarşı 6 maçta 1galibiyet, 4 beraberlik,1 yenilgi aldık.
Piyasa değeri: 7.98 milyon Euro Teknik direktör: Dainis Kazakevics Yıldızı: - FIFA sıralaması: 136
CEBELİTARIK
Grubun en zayıf halkası olan Cebelitarık, EURO 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde çıktığı 8 karşılaşmayıda kaybetmişti. 2016'da FIFA üyesi olan ülkenin gruptabaşarı elde etmesibeklenmiyor.
Piyasa değeri: 500 bin Euro Teknik direktör: Julio Ribas Yıldızı: - FIFA sıralaması: 195
SABAH SPOR YAZARLARI KURAYI DEĞERLENDİRDİ Bülent TİMURLENK Turnuvanın şifresi: 20+ puan!
Avrupa Şampiyonası finallerine neredeyse UEFA'ya üye ülkelerin yarısı katılırken, Dünya Kupası'na gidiş elbette çok daha zor. 1. torbadaki takımlara baktığımızda Hollanda'yı çekmek avantaj. Oyun seviyemizi EURO 2020 elemelerindeki Fransa maçları seviyesine çekmeliyiz. Uluslar Ligi'nde sonbahardaki 6 maçtaki performansla hangi gruba düşsek umudumuz olmazdı sonuçta… Gerekli dersleri teknik kadro da futbolcular da çıkarmıştır mutlaka… Cebelitarık ve Letonya maçlarından 6'şar puan alalım, Karadağ ve Norveç'i evimizde mutlaka mağlup edelim ve bu takımlardan en az birinden deplasmanda puan alalım. Hollandamaçlarının stratejisi ise önceyenilmemek üzerine kurulmalı. 20+ puan çıkarmalıyız ve 20 yıl sonra bu genç jenerasyon Katar 2022'de Türkiye'ye Dünya Kupası heyecanını yaşatmalı. Yolları açık, vurdukları gol olsun…
Murat ÖZBOSTAN Önümüze taş koymazsak…
Önce hayırlı uğurlu olsun... Korkulacak bir durum yok. Fena birgrup değil! Dişimizegöre. Norveç'in gelmesibiraz sıkıntı olsa dahem Hollanda'yı hemde Norveç'i bu ekibingeçmemesi için hiçbirengel yok.. Tanıdık rakipler de var bilmediğimiz takımlar da.. Bize ters geleni de.. Başarının özeti şudur: Milli Takımımıza destek vermeliyiz.. Bir tane bayrağımız birtanedetakımımız var. Eleştiri kadar doğal bir şey olamaz ama son zamanlarda hakarete varan ifadeler duyduk. Bu mantık devam ederse, kendi yolumuza taşı yine biz koyarız.. Uzun süreçte, genç takımımızla, Avrupa'nın alkış tuttuğu yıldızlarımızla hedefe ulaşmak hiç de zor olmayacak.. Yeterki buçocuklarasahip çıkalım..