Bu kura şans Katar

Milli Takım EURO 2020'nin ardından 2022 Dünya Kupası yolculuğuna da dün başladı… İsviçre'nin Zürih kentinde yapılan kura çekiminde Ay-Yıldızlılar ikinci torbada yer alırken, ilk sıradan Hollanda ile eşleştik. G Grubu'nda yer alan Türkiye, üçüncü torbadan10 grupta lider olan takımlar direkt olarak Dünya Kupası'na gidecek. İkinci bitiren 10 ülke play-off'a katılacak ve 3 ekip daha kupa bileti alacak.En son 2002'de Güney Kore ve Japonya ortaklığı ile gerçekleşen Dünya Kupası'na katılan ve 3. olan Türkiye, 20 yıl sonra aynı macerayı yaşamak için yola çıkacak.Avrupa'nın 55 takımının katıldığı kura çekiminde İtalyan oyuncu Daniele de Rossi de vardı. Programa Maradona'yı anarak başlayan İtalyan efsane,dedi.Çıktıkları son 15 karşılaşmada 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 yenilgi alan Hollanda, FIFA sıralamasında 14. durumda.sadeceAlmanya'yayenilmişti. Kadrolarındaüst düzey liglerden çoksayıda isim bulunduranHollanda, tarihinde bir kezAvrupa şampiyonuoldu (1987-1988).TarihimizdeHollanda'ya karşı12 maçta 3 galibiyet,4 beraberlik,5 yenilgiile sahadanayrıldık.Piyasa değeri: 468.5 milyon Euro Teknik direktör: Frank de Boer Yıldızı: Memphis Depay FIFA sıralaması:14Kadrosunda Alexander Sörloth ve Haaland gibi önemli isimleri bulunduran Norveç A Milli Takımı son dönemlerde yakaladığı çıkış ile dikkat çekiyor. Son 15 karşılaşmasında sadece 3 kez kaybeden Kuzey ülkesi, 7 maçtan da galibiyetle ayrıldı.Tarihimizde Norveç'e karşı çıktığımız 9 karşılaşmada 4 galibiyet, 2 beraberlik, 3 yenilgi aldık.Piyasa değeri: 246.5 milyon Euro Teknik direktör: Staale Solbakken Yıldızı: Erling Haaland FIFA sıralaması: 44FIFA sıralamasında 63. olan ve kadro kalitesi olarak çok gerimizde olanDaha önce iki kez rakip olduğumuz Karadağ'a karşı 1 galibiyet, 1 beraberlik gördük.Piyasa değeri: 51.5 milyon Euro Teknik direktör: Faruk Hadzibegic Yıldızı: Stefan Savic FIFA sıralaması: 63Uluslar D Ligi 1. Grup'ta Andorra, Malta ve Faroe Adaları ile oynamasına rağmen 3. olabilen ve gruptan çıkamayan Letonya'ya karşı kaybettiğimiz puanlarla dikkat çekiyoruz.Piyasa değeri: 7.98 milyon Euro Teknik direktör: Dainis Kazakevics Yıldızı: - FIFA sıralaması: 136Grubun en zayıf halkası olan Cebelitarık, EURO 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde çıktığı2016'da FIFA üyesi olan ülkeninPiyasa değeri: 500 bin Euro Teknik direktör: Julio Ribas Yıldızı: - FIFA sıralaması: 195Avrupa Şampiyonası finallerine neredeyse UEFA'ya üye ülkelerin yarısı katılırken, Dünya Kupası'na gidiş elbette çok daha zor. 1. torbadaki takımlara baktığımızda Hollanda'yı çekmek avantaj. Oyun seviyemizi EURO 2020 elemelerindeki Fransa maçları seviyesine çekmeliyiz. Uluslar Ligi'nde sonbahardaki 6 maçtaki performansla hangi gruba düşsek umudumuz olmazdı sonuçta… Gerekli dersleri teknik kadro da futbolcular da çıkarmıştır mutlaka… Cebelitarık ve Letonya maçlarından 6'şar puan alalım, Karadağ ve Norveç'i evimizde mutlaka mağlup edelim ve bu takımlardan en az birinden deplasmanda puan alalım.20+ puan çıkarmalıyız ve 20 yıl sonra bu genç jenerasyon Katar 2022'de Türkiye'ye Dünya Kupası heyecanını yaşatmalı. Yolları açık, vurdukları gol olsun…Önce hayırlı uğurlu olsun... Korkulacak bir durum yok.Tanıdık rakipler de var bilmediğimiz takımlar da.. Bize ters geleni de.. Başarının özeti şudur: Milli Takımımıza destek vermeliyiz..Eleştiri kadar doğal bir şey olamaz ama son zamanlarda hakarete varan ifadeler duyduk. Bu mantık devam ederse, kendi yolumuza taşı yine biz koyarız.. Uzun süreçte, genç takımımızla, Avrupa'nın alkış tuttuğu yıldızlarımızla hedefe ulaşmak hiç de zor olmayacak..