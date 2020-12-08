Omuz omuza şampiyonluğa

Fenerbahçe, Denizlispor karşısında ikinci yarıdabir kişi eksik kalmasına rağmen 3 puanı almayı bildi. Karşılaşma sonuna ise hem sportif direktör Emre Belözoğlu hem de teknik direktör Erol Bulut'un takıma yönelikHakem Ali Palabıyık'ın performansı nedeniyle takımın soyunma odasında tepkili olması, Belözoğlu'nu harekete geçirdi.Çiçeği burnunda sportif direktör," dedi. Teknik direktör Erol Bulut ise hırsın kendilerini zafere taşıyacağını belirterek,şeklinde konuştu.Fenerbahçeli futbolcular, maç sonunda sosyal medya hesaplarından bu kareyi paylaşarak şampiyonluk yolunda birlikte hareket edeceklerini gösterdi. Mert Hakan, fotoğrafa "Bu dünyayı yakarız senin için" notunu düşerken, Caner, "Sonuna kadar savaşacağız" yazdı. Ozan sarı ve lacivert kalp, Gökhan Gönül güç emojisi kullandı. Cisse "Elhamdülillah" yazdı.