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Omuz omuza şampiyonluğa

Denizlispor maçı sonrası futbolcuların hedefinde hakem vardı. Takımı sakinleştiren Belözoğlu, “Size yapılanlara sahada cevap vermeye devam edeceksiniz. Her zorluk karşısında dik durmayı bileceksiniz” dedi. Bulut noktayı koydu: "Zafere omuz omuza mücadele ile ulaşabiliriz. Bunu da herkese gösterdiniz"

VOLKAN DEMİR
Giriş Tarihi: 8.12.2020 ABONE OL
Omuz omuza şampiyonluğa
Fenerbahçe, Denizlispor karşısında ikinci yarıda Serdar Aziz'in kırmızı kart görmesiyle bir kişi eksik kalmasına rağmen 3 puanı almayı bildi. Karşılaşma sonuna ise hem sportif direktör Emre Belözoğlu hem de teknik direktör Erol Bulut'un takıma yönelik ateşli konuşmaları damga vurdu. Hakem Ali Palabıyık'ın performansı nedeniyle takımın soyunma odasında tepkili olması, Belözoğlu'nu harekete geçirdi. Belözoğlu, yaptığı konuşma ile tansiyonu düşürdü.

'BU HIRSLA SONUNA KADAR DEVAM'
Çiçeği burnunda sportif direktör, "Size yapılanlara sahada cevap vermeye devam edeceksiniz. Her zorluk karşısında dik durmayı bileceksiniz. Bileğinizin hakkıyla, takım ruhuyla şampiyonluğu kazanacaksınız" dedi. Teknik direktör Erol Bulut ise hırsın kendilerini zafere taşıyacağını belirterek, "Bu hırsı sezon sonuna kadar devam ettirin. Zafere ancak omuz omuza mücadele ederek ulaşabiliriz. Siz bunu yapacağınızı herkese gösterdiniz" şeklinde konuştu.

BU FOTOĞRAFLA TEK SES OLDULAR
Fenerbahçeli futbolcular, maç sonunda sosyal medya hesaplarından bu kareyi paylaşarak şampiyonluk yolunda birlikte hareket edeceklerini gösterdi. Mert Hakan, fotoğrafa "Bu dünyayı yakarız senin için" notunu düşerken, Caner, "Sonuna kadar savaşacağız" yazdı. Ozan sarı ve lacivert kalp, Gökhan Gönül güç emojisi kullandı. Cisse "Elhamdülillah" yazdı.

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