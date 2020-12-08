Omuz omuza şampiyonluğa

Denizlispor maçı sonrası futbolcuların hedefinde hakem Ali Palabıyık vardı. Takımı sakinleştiren Belözoğlu, “Size yapılanlara sahada cevap vermeye devam edeceksiniz. Her zorluk karşısında dik durmayı bileceksiniz” dedi. Bulut noktayı koydu: "Zafere omuz omuza mücadele ile ulaşabiliriz. Bunu da herkese gösterdiniz"
Fenerbahçe, Denizlispor karşısında ikinci yarıda SerdarAziz'in kırmızı kart görmesiyle bir kişi eksik kalmasına rağmen 3 puanı almayı bildi. Karşılaşma sonuna ise hem sportif direktör Emre Belözoğlu hem de teknik direktör Erol Bulut'un takıma yönelik ateşlikonuşmaları damgavurdu. Hakem Ali Palabıyık'ın performansı nedeniyle takımın soyunma odasında tepkili olması, Belözoğlu'nu harekete geçirdi. Belözoğlu, yaptığı konuşmaile tansiyonu düşürdü.
'BU HIRSLA SONUNA KADAR DEVAM'
Çiçeği burnunda sportif direktör, "Size yapılanlarasahada cevap vermeyedevam edeceksiniz. Herzorluk karşısında dik durmayıbileceksiniz. Bileğinizinhakkıyla, takım ruhuyla şampiyonluğukazanacaksınız" dedi. Teknik direktör Erol Bulut ise hırsın kendilerini zafere taşıyacağını belirterek, "Bu hırsı sezonsonuna kadar devam ettirin.Zafere ancak omuz omuzamücadele ederek ulaşabiliriz.Siz bunu yapacağınızı herkesegösterdiniz" şeklinde konuştu.
BU FOTOĞRAFLA TEK SES OLDULAR
Fenerbahçeli futbolcular, maç sonunda sosyal medya hesaplarından bu kareyi paylaşarak şampiyonluk yolunda birlikte hareket edeceklerini gösterdi. Mert Hakan, fotoğrafa "Bu dünyayı yakarız senin için" notunu düşerken, Caner, "Sonuna kadar savaşacağız" yazdı. Ozan sarı ve lacivert kalp, Gökhan Gönül güç emojisi kullandı. Cisse "Elhamdülillah" yazdı.